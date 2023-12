Egy, a naptári év végére igen jó formában lendület Kecskeméti RC várta a vasárnap esti összecsapást a ellen a Dunaújváros ellen, amely mind a tizenegy eddigi mérkőzését elveszítette a bajnokoságban. Deák Márk gárdája ezt megelőzően a Dág otthonában tudott győzni, és ennek köszönhetően a tabella 5. helyé várhatta a sereghajtó elleni hazai mérkőzést. A papírforma tehát a hazaiak mellett szólt, ráadásul a két csapat dunaújvárosi összecsapása is hírös városi sikert hozott, a Kecskeméti RC 3:0-ás győzelmet tudott aratni a DKSE otthonában.

Viszonylag szoros csatát hozott az első játszma, az összesen tizenkilenc percig tartó szettben ugyanakkor szemmel láthatóan magabiztosan röplabdáztak a hazaiak, és ennek köszönhetően a vendégek csak tizenhét szerzett pontig jutottak el. Utólag kiderült, hogy az első volt a legszorosabb játszma. A második szettben ugyanis Deák Márk csapata már csak tizennégy pontot engedélyezett a vendégeknek, az első szetthez hasonlóan szintén tizenkilenc percig tartó harmadik felvonás pedig a zárófelvonásnak bizonyult, miután az egyre inkább örömjátékot bemutató Gacs Dánielék 25–12 arányban húzták be, és zárták le ezzel a mérkőzést.

– Gratulálok a csapatnak a magabiztos győzelemhez és ahhoz is, hogy szép győzelmekkel jártuk a 2023-as esztendőt – értékelt a mérkőzést követően Deák Márk, a csapat vezetőedzője. – Most a karácsonyig egy viszonylag hosszabb pihenőt kap a keret. Szükség is lesz a regenerációba, hiszen mindjárt januárban rengeteg nagyon fontos feladat, nagyon sok fontos mérkőzés vár ránk. Mi tehát búcsúzunk az idei évtől, így kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek.

A Kecskeméti RC a következő bajnoki mérkőzését január 13-án, szombaton, idegenben vívja, a MAFC BME vendégeként. Tétmérkőzést azonban már három nappal korábban vív a hírös városi csapat, amely – a klub hagyományait tekintve nem túlzás a határozó, hogy: természetesen – versenyben van a férfi röplabda Magyar Kupában, és januárban már két negyeddöntő vár rá, és annak keretében a Vidux-Szegedi RSE elleni párharc. Az első mérkőzést hazai pályán vívják meg a kecskemétiek, január 10-én, szerdán, a visszavágót pedig szűk egy hét múlva, január 16-án, kedden vívják meg Szegeden.

Kecskeméti RC–DKSE 3:0 (17, 14, 12)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, 78 néző. Játékvezetők: Ujházi Mónika, Varga András.

Kecskeméti RC: Török S. 2, Kecskeméti 13, Gacs 5, Varga P. 21, Farkas P. 2, Boldizsár 7. Csere: Török Zs. (liberó), Mócza 3, Dinnyés 2, Nagy M. 1. Vezetőedző: Deák Márk

DKSE: Farkas L. 3, Kisházi 1, Gőczi 5, Béres 6, Németh 6, Juhász 1.Csere: Kuti (liberó), Cserép 3, Vadász 3. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.