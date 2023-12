Szilágyi András, az egyesület elnöke örömmel számolt be arról, hogy az idén is szépen sikerült gyűjteniük ajándékravalót.

– Hála a szurkolók, játékosok, támogatók és magánemberek összefogásának 300.000 forint gyűlt össze, ami óriási dolog egy ilyen kis egyesülettől, mint a miénk – nyilatkozta Szilágyi András, az egyesület elnöke. – Ezúton is szeretném üzenni nekik, hogy legyetek magatokra nagyon büszkék, hogy ekkora szívetek van! Az idén három kecskeméti családnak igyekeztünk örömöt szerezni, és az adományozók nagylelkűségének köszönhetően nem csak élelmiszer csomagot tudtunk vinni. Az egyik családnak sikerült beszereznünk egy új elektromos olajradiátort. A család egy kis mobil házban lakik, és nem nagyon van fűtésük, és az egyik vágyuk ez volt. A másik két családnak mosógép volt elengedhetetlen a hétköznapok megkönnyítésére, egy beteg kislánynak pedig, aki nem tud iskolába járni, laptopot, és hozzá hangfal szettet szereztünk be, ami lehetővé teszi az otthon tanulását. Persze élelmiszer csomagot is kaptak mindannyian, hiszen az az egyik legfontosabb.

December 23-án aztán annak rendje és módja szerint megjelent mind a három családnál a Dirner-Siland Futsal klub Jézuskája, ezt az utóbbi, hálás szerepet Dirner Judit, Szabó Inez, Marosvölgyi Attila, Szabó Gábor és Németh Dávid vállalták magukra.

– Csodás érzés volt látni az örömöt és a meghatódottságot az arcokon. Szeretném még egyszer megköszönni a cégeknek, magánszemélyeknek, játékosoknak, vezetőknek és az Egyedül Álló Szülők egyesület vezetőjének, Golovics Mónikának a segítséget, és egyúttal boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, legyen szeretettel teli ez az ünnep.