A két együttesnek ez lesz a 17. összecsapása már az élvonalban, ezek között pedig bőven akadnak szép kecskeméti sikerek is. A két együttes közös múltja még 2006-ban az NB II.-ben kezdődött, a KTE játszott először döntetlent, majd győzte le először az akkor kizárt Ferencvárost, sőt, egy évvel később aztán a feljutásért vívott küzdelemből is jobban jött ki. A KTE kizárása után hét évnek kellett eltelnie, hogy újra találkozzanak a tavalyi szezonban a klubok. A lila-fehérek akkor is megfricskázták az FTC-t, két hazai győzelem mellett idegenben is pontot szereztek, és egy ideig bizony még a bajnoki cím gondolatával is eljátszhattak, olyannyira tapadtak az éllovasra.

Ez már persze a múlt, a Ferencváros nyáron még erősebb lett, Dejan Stankovic és csapata pedig a nemzetközi kupában is rendre megmutatja erős karakterét. Jó véleménnyel van a riválisról Szabó István, a KTE vezetőedzője is.

– A Ferencvárost egyébként is követem, a hazai nemzetközi meccseikre fel is szoktam menni. Nagyon jó irányvonalat valósít meg a klub, élvezetesen játszik, láthatóan megvan a kémia a szakmai stáb és a csapat között. A nehéz időszakokból is jól jönnek ki, amiért egészen biztosan nagyon sokat is dolgoznak. Nekünk az a feladatunk persze, hogy ezt most megakadályozzuk. Nem fogunk feltartott kézzel pályára lépni, ez biztos, azt viszont látni kell, hogy egyénileg és csapatként a Ferencváros a legerősebb magyar klub jelenleg. Azon leszünk, hogy sok fejtörést okozzunk nekik. Ehhez rendkívül stabilan kell futballoznunk, mert minimum az egy pont megszerzéséről nem szeretnénk lemondani. Láttuk a derbit hétvégén, a pillanat tört része alatt gólokat tudtak rúgni egy nehezebb periódus után az Újpestnek. Itt látszik a kvalitás, amíg az ellenfél kihagyta a helyzeteket, addig ők berúgták. Szeretném még megjegyezni a derbi kapcsán, hogy nagyszerű érzés volt látni Varga Ádi kitűnő teljesítményét, hiszen annyit talán mondhatunk, hogy egy kicsivel mi is hozzá tudtunk tenni tavaly ahhoz, hogy ő ilyen fejlődésen menjen keresztül. Örülünk egyébként, hogy a két klub között jó kapcsolat van, de ezt a pályán most is félre kell tenni, hiszen szeretnénk megnehezíteni a bajnok dolgát. Nem mondunk le az álmainkról, szeretnénk megörvendeztetni szurkolóinkat – mondta a találkozó kapcsán a KTE vezetőedzője.

Nincs könnyű helyzetben a hazaiak mestere, hiszen amíg a Ferencvárosnál öt hiányzót könnyedén pótolnak a kifejezetten bő keretből, addig Kecskeméten pontosan tudják, meddig ér a takaró. Nagy Krisztián, Banó-Szabó Bence és Nikitscher Tamás régóta sérült, és jó ideig még nem is lesznek bevethetőek, de most újabb két alapember esett ki. Öröm az ürömben, hogy nem sérülésről van szó, de Szuhodovszki Soma és Tóth Barna a ZTE elleni siker alkalmával begyűjtötte ötödik sárga lapját, ami automatikusan egy meccs kihagyással jár. Szabó István viszont nem ezzel foglalkozik, bízik azokban, akik bevethetőek lesznek.

– Sokszor elmondom, és aki ismer, az tudja, hogy komolyan is gondolom, hogy nem szeretek kifogásokat keresni, pláne nem mérkőzés előtt. Ami tény viszont valóban, hogy Nikitscher Tamás, Banó-Szabó Bence és Nagy Krisztián kidőlése után, sárga lapok miatt ezúttal Szuhodovszki Somára és Tóth Barnára sem számíthatunk majd. Öt meghatározó játékos fog így hiányozni, de ezzel le is szeretném zárni ezt a témát. Létszámban megvagyunk, illetve akik most a helyükre lépnek, bizonyíthatják azt, hogy képesek nagyszerű teljesítményre, mi maximálisan bízunk bennük – mondta határozottan a kecskeméti vezetőedző.

A KTE egy rosszabb szériából kilábalni látszik, hiszen a ZTE után a Szegedet is kiütötte a Magyar Kupából, ezzel bejutott a legjobb 16 közé. A kecskemétiek ellenfele majd az NB III.-as Veszprém lesz február végén a sorozatban.

Az FTC vezeti a tabellát természetesen vesztett pontok tekintetében, eddig csupán egy-egy döntetlen és vereség csúszott be a bajnoknak az NB I.-ben. Dejan Stankovic csapata is sikerrel vette a kupában az akadályt, hiszen hosszabbításban 4–3-ra legyőzte a Puskás Akadémiát.

A Kecskeméti TE–Ferencvárosi TC mérkőzés 14 óra 45 perckor kezdődik vasárnap. A találkozóra még rendelkezésre állnak elővételben belépők a klub tájékoztatása alapján online, és amennyiben maradnak, akkor a meccs napján is kinyitnak 13 óra 15 perckor a pénztárak. A Rendőrség tájékoztatása szerint a hazai szurkolók ezúttal csak az Izsáki út irányából közelíthetik meg a stadiont.