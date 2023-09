Bár a mérkőzést megelőző héten már visszavett a tempóból a nyár, szombat délután ha magyar kártyával kellett volna jelezni az időjárást, a nyarat szimbolizáló piros ász lett volna a találó kártyalap. A meleg dacára mindjárt az elején nagy elánnal vetették a küzdelembe a csapatok, és hamarosan a háló is megzördült. A 9. percben Tóth Kristóf adhatott szögletet jobbról, veszélyes beívelését követően a berobbanó Tóth Levente küldte nyolc méterről, fejjel a jobb felső sarokba a labdát, 0–1. Az első negyedórában szabálytalanságot egyszer sem kellett lefújnia a játékvezetőnek, ami arra utalt, hogy sportszerű, a játékra koncentráló küzdelem folyik a pályán. A 15. percben fújt először fault miatt a sípjába, akkor viszont mindjárt sárga lapot is felmutatott, miután Varga Stefano próbált egy csel után megindulni az előtte üresen tátongó hazai térfélen, Terbe Rolandnak azonban megérte őt megállítani egy kártyáért. A 16. percben Rideg László és Tamás Zalán passzolgatott némi könnyelműséggel a saját térfelén, Fekete András elcsípte a labdát, hatalmas vágtát vágott ki, eliramodott egészen az ötös sarkáig, a kaput azonban már nem tudta veszélyeztetni. Nem úgy Varga Stefano. A 21. percben egy nem vaktában előrevágott labdával indult meg a jobb oldalon, majd a kilépő hazai kapus mellett húsz méterről a hosszú sarokba lőtt, 0–2.

A 25. percben a rendkívül agilis Fekete András lépett ki, már csak a kapussal állt szemben, és 18 méterről megcélozta a bal alsó sarkot, a labda a kapufáról pattant a hálóba, 1–2.

Három percre rá gyors vendégakció futott végig a pályán, Matos Martin és Varga Stefano kényszerítőzött, Matos veszélyesen tekert középre, Farkas Zalánt azonban szerelték a hazai védők. Jó félórányi kiegyenlített küzdelem után a hajrában enyhe fölénybe került a hazai csapat. A 47. percben Pintyi Roland szögletét követően tartott a labda hosszú sarok irányába, Vatai Adrián a biztonság kedvéért szögletre paskolta a labdát. A jobb oldalról elvégzett szögletet követően aztán előbb hárított egy lövést a kalocsai hátsó alakzat, a kipattanót követően azonban Farkas középről, 12 méterről a kapu bal oldalába durrantott, 2–2-re alakítva az állást.

Igen élénken kezdték a második félidőt is a csapatok, látszott, hogy mind a két fél szeretné megszerezni mind a három pontot. Az 52. percben Tóth Levente szerzett labdát, egy ügyes csel után a 16-os sarkáról lőtt a rövid sarokra, Halasi Péter biztosan védett. Három percre rá Farkas Zalán kísérletezett balról, éles szögből, Halasinak ez a kísérlet sem okozott gondot. A 68. perc tájékán kétszer is távoli lövéssel próbálkoztak a hazaiak. A 60. percet követően támadt ki a szemlélőben az a benyomás, hogy a labdabirtoklás terén már a hazai csapat van fölényben, de hogy mennyire csalóka ez a benyomás, arra az utalt, hogy az utolsó negyedórát Farkas Zalán próbálkozása vezette fel, éles szögből leadott lövését könnyedén hárította a kecskeméti hálóőr. A 77. percben egy balról érkező. Tért ölelő beívelést követően Farkas igyekezett kapásból, félfordulattal a kapuba juttatni a labdát balról, tíz méterről, Vatai Adriám a helyén volt. Szemmel láthatóan egyik csapat sem tett le arról, hogy sikerüljön a maga javára eldönteni a mérkőzést, viszont egyre inkább igyekeztek figyelni a biztonságra is hátul, a tétova próbálkozások hatástalanításában mind a két kapus élen járt.

A 86. percben Salacz Attila tört előre, egy kényszerítő után középről, 18 méterről lőhetett, nem sokkal fölé.

Az utolsó negyedórában olykor már számbeli fölényben játszott a hazai csapat, miután a vendégcsapat kihasználta kevés cserelehetőségét, Rideg László ugyanakkor egy hosszasabb ápolás után visszatért, hogy az utolsó percekben segítse társait. A 92. percben Bányai Edvin került helyzetbe, jobbról, kilenc méterről leadott lövését Halasi bravúrral védte. Megosztozott tehát a pontokon a két csapat, nem is igazságtalanul, hiszen mind a két fél nagyon sokat dolgozott a pontszerzés érdekében.

Kecskeméti LC–Anda Kalocsa FC 2–2 (2–2)

Kecskemét, vezette: Allaga Iván (Papp Roland, Csovcsics Róbert)

Kecskeméti LC: Halasi – Fleig, Balázs, Récsei (Selmeci 53.), Pintyi, Varga M. (Kurucz 76.), Fekete, Katona (Szabó Sz. 42.), Kele (Szabó V. 31.), Bessenyei, Terbe. Vezetőedző: Márton Pál.

Kalocsa: Vatai – Busa, Ridedg, Tóth K., Matos (Monori 76.), Farkas Z., Varga S. (Bányai 46.), Farkas Sz. (Salacz 72.), Tóth L., Tamás Z. Katus 46.), Tamás B. Vezetőedző: Kohány Balázs.

Gól: Fekete A. a 25., 48., illetve Tóth L. a 9., Varga S. a 21. percben.

Sárga lap: Terbe 16., Pintyi 37., Balázs 67., illetve Tamás B. 67.

– Felemás érzések keringenek bennem – értékelt Márton Pál, a kecskemétiek vezetőedzője. – Ahhoz képest, hogy sérülések és betegségek miatt igen sok volt a hiányzó, és hogy két játékosom is nem száz százalékos állapotban vállalta a játékot, – őket idő előtt le is kellett hoznom – nem rossz eredmény a döntetlen. A kezdés után a Kalocsa nagyon elkapta a fonalat. Nagy újdonsággal nem álltak elő, azt csinálták, ami az erősségük, rendre megrúgták a két szélt. Az, hogy kétgólos hátrányból visszajöttünk, dicséretes, annak lehet örülni, valamint annak is, hogy a második félidőben azért uraltuk a mérkőzést, de el kell ismernem, hogy ebben az állapotban igazi ziccereket nem tudtunk kidolgozni. Egy elmaradt büntető miatt van hiányérzetem, de ilyen a futball, egyszer így, egyszer úgy.

– Idegenből mindig jó a döntetlen, szokás ezt mondani, szerintem igaz ez erre a találkozóra is

– nyilatkozta kalocsai részről vendégcsapatot vezénylő, Kohány Balázst ezen mérkőzésen helyettesítő Nádasdi Gergely, a vendégek technikai vezetője. – Viszont van bennem egy kis hiányérzet, hiszen nagyon jól kezdtük a mérkőzést, 2–0-ra is vezettünk, akkor úgy éreztük, hogy több van benne. Csakhogy aztán egy egyéni hibából kaptunk egy gólt, ami meglehetősen megzavart minket, és abból az átmeneti gödörből a félidő végéig nem tudtunk kijönni. A második félidőben kényszerű cserék miatt kénytelenek voltunk szerkezetet váltani. Szerettük volna többet birtokolni a labdát, ez csak félig-meddig sikerült. A kecskeméti csapat szervezetten és jól szűrt, alaposan megnehezítette a dolgunkat, a rendkívül jól játszó és agilis Fekete Andrásnak pedig többször is sikerült zavart keltenie a térfelünkön. Az a véleményem, hogy ebben a küzdelemben egy-egy pontot mind a két csapat megérdemelt.