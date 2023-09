Nagyon nagy küzdelem vette kezdetét az első perctől kezdve, a két együttes gyakorlatilag felváltva vette be a kapukat. Kecskeméti oldalon Horváth Andor és Horváth Bálint volt különösen elemében, de a veszprémi fiatalok sem vallottak szégyent egy pillanatra sem. Nem volt meglepő, hogy a szünetben egyik csapat sem tudott előnnyel az öltözőbe vonulni (12–12).

A második játékrészben sem változott a játék képe, a Kecskemét kezdett jobban, mely szűk húsz perccel a vége előtt két góllal is elment Tóth találatával, ami már nagy különbségnek számított a találkozón (17–19). A 48. percig tartotta jó pozícióját a vendég gárda, akkor azonban Balogh révén fordított a BFKA. Ez kellő lendületet adott a hajráho a hazaiaknak, akik innentől nem engedték ki kezükből az irányítást, öt perccel a vége előtt már hárommal is elhúztak a veszprémiek. A Kecskemét már nem is tudott felállni, a végeredmény 29–25 lett.

Nincs könnyű helyzetben ezzel a hírös városi alakulat, mely egy győzelem mellett négy vereséget számlál. Az élcsapatok után azonban már egy közvetlen rivális ellen lehet elkezdeni a pontgyűjtést, péntek este 19 órakor az Ajka érkezik a Messzi István Sportcsarnokba.