A csapat új trénere, Deák Márk játékosként is sokáig szolgálta a klubot, illetve edzőként is belekóstolt már a munkába, nyártól azonban a távozó Nagy József helyett már a csapat vezetőedzőjeként felel a csapatnál zajló munkáért. Az új tréner eddig jobbára edzésekkel adta meg a terhelést a játékosoknak, de az utóbbi szűk egy hétben mr meccseket is játszhattak a játékosok. Kezdésként a Breszkó András emléktornán az U20-as fiatalok egy tornagyőzelemmel hangoltak, majd másnap a teljes keret Szegeden vett részt egy újabb kupán. Jól sikerült ez a megmérettetés is, hiszen a DKSE és a Szeged ellen is nyerni tudott a gárda, ezzel megnyerte a minitornát. A folytatásban már hazai környezetben a Dág volt az ellenfél szerdán, ezt a mérkőzést is behúzta végül 3–1-re az együttes. A folytatásban is vár még felkészülési mérkőzés a kecskemétiekre, és a munka ennek megfelelően kevesebb edzéssel folytatódik majd, erről már Deák Márk számolt be.

– Szombaton sajnos nem tudtam megnézni a fiatalokat a Breszkó András emléktornán, mert edzői továbbképzésen voltam, de annak nagyon örültem, hogy két győzelemmel megnyerték végül a kupát – tekintett vissza Deák Márk, a KRC vezetőedzője. – Vasárnap már a teljes kerettel vettünk részt egy tornán Szegeden, ahol a házigazdák mellett a Dunaújvárossal találkoztunk. Már láttam pozitív jeleket, de az még érződött, hogy nincs igazán összeszokva a társaság. Ettől függetlenül egyre több elem jelent meg abból, amit már edzéseken is gyakoroltunk. Szerdán aztán a Dág ellen nyertünk 3–1-re, itt már sokkal többet kaptam vissza, mint amit vártam. Szép dolgokat csináltak a játékosok. A sok edzőmeccs miatt megpróbáltuk az edzésszámot visszavenni, hogy a játék során érjék a srácokat impulzusok. Próbáltam én is mindenkinek játéklehetőséget adni. Vasárnap újabb edzőmeccs vár ránk, a Kazincbarcikát fogadjuk majd hazai pályán, a KNKSE bajnoki mérkőzése után, várhatóan 17 órás kezdéssel – tette hozzá a kecskemétiek vezetőedzője.

A Kecskemét hamarosan kezdi az Extraligát is, hiszen október 1-én az újonc Dágot fogadják majd 16 órás kezdéssel. Ez lesz egyébként a 2023/2024-es idény első alapszakasz meccse.