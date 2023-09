– Persze, kiadós zakóba szaladtunk bele az összeszokott és jól focizó Bugac otthonában, de nem is számítottunk másra az első próbálkozásunk során. Óriási öröm számunkra, hogy egyáltalán el tudott indulni ez a csapat a bajnokságban és a lelkesedés a lányok részéről és Rabi Ramóna, a csapat edzője részéről is töretlen – fejezte ki örömét Ábrahám-Furus Gergő, a csólyospálosi utánpótlás nevelés vezetője, és nem mellékesen a hétvégén Nyárlőrincen bravúros győzelmet arató felnőtt csapat játékosa.

– A 2023/2024-es szezonra újabb két csapattal bővült az egyesület, ami azt is jelenti, hogy a 75 éves történelem során most először minden korosztályban versenyzünk. Az U7, U9, U11 a Bozsik-program tornáin szerepel, az U13, U14 mellett indítottunk U16-os korosztályt is a megyei bajnokságban, U19-es csapatunk az idei bajnoki cím esélyese, illetve a felnőtt csapat is végre megérni látszik egy jó eredményre a megyei másodosztályban. Az már csak hab a tortán, hogy leány U15 korosztályban is indítani tudtunk csapatot, nagyon bízom benne, hogy a lány szekció is hosszú távon tudna működni. Mindez azt jelenti, hogy immár 130 fő igazolt labdarúgója van az egyesületnek. Ennyi játékoshoz, csapathoz a szakmai stáb bővítésére is szükség van, szerencsére vállal idén feladatot Vörös-Balog Bence, felnőtt csapatunk játékosa és Rabi Ramóna is, aki a lány szakágért felel.