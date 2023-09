Ópusztaszeren a napokban szervezte meg a Magyar Íjász Szövetség a Távcéllövő Nemzeti és Országos Bajnokságot. Mivel ez a műfaj egy kicsit távol áll a Turul Koppány íjászaitól, csak ketten vállalták a megmérettetést.

Fekete Boglárka, aki a korosztálya szinte összes címeit korábban már begyűjtötte (VB, EB, OB), nagyon nagy tehetségnek ígérkezik. Dinnyés Gyula, az egyesület vezetője elmondta: Bogi egy kiegyensúlyozott, intelligens, céltudatos ifjú hölgy, akinek tervei vannak a sportban és tervei vannak az életben. Célkitűzése az íjászatban továbbra is a legjobbak közé tartozni és a Mesteríjász minősítési címet megszerezni. Ennek a célnak nagyon nehéz feltételei vannak, de ismerve Őt, meg fog küzdeni érte! Első lépés a távcéllövő OB volt.

Dinnyés Gyula hozzátette: a szép környezetben, jó társaságban megszervezett verseny, csak segítette a cél elérését. Eredménylapját áttekintve is megállapíthatta, hogy szédületes ügyességgel vette az akadályokat, hiszen 140 méteren célt találni nem kis kihívás! Több felnőtt bajnokot is maga mögé utasítva a Vadászíj Ifjúsági Lány kategóriában 281 ponttal az első helyen végzett! Így Országos Bajnoki címet szerzett! Valamint első osztályú íjász minősítést ért el, ami fontosabb volt ez esetben, mint a helyezés száma. Eredményét figyelembevéve nem kis teljesítmény, hogy az összesített női mezőnyben is a 3. lett.

Eredményeire nagyon büszke az edzője, aki végül elárulta: erőn felüli szülői támogatást kap Bogi, sok időt, energiát és pénzt áldoznak íjász útjára. Jelenleg azon fáradoznak, hogy összejöjjön számára az íjcsere, mely kb. 180 ezer forint, de a családnak megterhelő. Így minden segítséget elfogadnak. Az íjat a későbbiekben átadná újabb tehetségnek.

A versenyen még egy Turul Koppány indult. A férfiak közt Balanyi Sándor vállalta az ismeretlen út megtételét. A felnőtt férfiak közt bejutott a döntőbe, ahol végül a 6. helyet szerezte meg.