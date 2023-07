A fővárosi klub a szombati napra két találkozót is lekötött, még pedig délelőtt idegenbe a Soroksár ellen, délután öt órára hazai pályán pedig a Tiszakécske ellen. A két mérkőzésen természetesen más összeállításban léptek pályára a budapesti klub játékosai.

A Tisza-parti kisváros csapatánál a felkészülés utolsó előtti hetében több változás is történt. Sikerült leigazolni a 22 éves Kiss Ágostont, aki legutóbb az első osztályban szereplő Zalaegerszeg csapatában szerepelt kapusposzton. A 26 éves Márkus Attila legutóbb a Mezőkövesd NB. I-es csapatának volt a tagja, rá a középpályán lehet majd számítani. Egy fiatal, mindössze 19 éves labdarúgó is aláírt a Tisza-parti kisváros csapatához. Kocsis Dominik a Puskás Akadémiától érkezett és szintén a középpályán lesz majd bevethető. Minden bizonnyal lesznek még további érkezők is, mert a keret még nem teljes.

Mivel a találkozót a bajnoki rajt előtti főpróbának tartotta mind a két egyesület, ezért a szakmai stábok kérésére a találkozót zárt kapuk között rendezték meg, ezért sem élő szöveges tudósítás, sem összefoglaló cikk, de fotógaléria sem készülhetett, sőt az összeállításokat sem hozták nyilvánosságra.

A találkozó után Vas László elmondta, hogy egy jó iramú mérkőzést játszottak az utolsó felkészülési mérkőzésükön a bajnokság megkezdése előtt. A vezetőedző szerint ki-ki mérkőzés volt a bajnokesélyes Vasas otthonában. Az eredmény is azt igazolta, hogy van még javítani való a csapat játékán.

Vasas FC Tiszakécskei LC 2–1

A Tiszakécskei LC a másodosztályú bajnokságra való felkészülésben öt előkészületi mérkőzést játszott. Az elsőt a Kecskeméti TE ellen, akitől 3–0 arányban kaptak ki hazai pályán. Utána következett a harmadosztályú Hódmezővásárhelyi FC, akit 6–1 arányban győztek le. A következő ellenfél a harmadosztályú Karcag volt. Azt a mérkőzést 2–0 arányban nyerték meg a Tisza-partiak. Szintén NB. III-as csapat volt a negyedik ellenfél, még pedig a Ceglédi VSE. Ezen a találkozón három gólt lőtt a Tiszakécske, míg az ellenfelüknek nem sikerült a hálóba találniuk. Az utóbbi három találkozót is hazai pályán játszotta le a csapat. A mostani Vasas elleni találkozó után még minden bizonnyal lesznek változások a keretben, és több taktikai és technikai feladatokat is fognak majd gyakorolni Vas László tanítványai. A bajnoki rajt július 29-én kezdődik, amikor is Kozármisleny otthonába játssza első mérkőzését a Tiszakécskei LC.