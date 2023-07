A kecskemétiek a négynapos versenyt végül egy egyéni és két váltó bronzéremmel zárták, ami az elmúlt tíz év legjobb hazai eredménye. A legeredményesebbnek Blaszák Lilla bizonyult, aki a 200 méteres felszíni úszásban ért oda a dobogó harmadik fokára nagy csatában, illetve a 4x200 méteres felszíni váltó tagjaként is begyűjtött egy bronzérmet. Itt egyébként duplán örülhettek a kecskemétiek, ugyanis Szili Ágnes szintén a váltó tagja volt, így ugyancsak éremmel gazdagodott. Szintén kettőzött kecskeméti erővel hajtottak a győzelemre a 4x100 méteres mix váltó tagjai, s végül Mozsárik Levente és Wórum Regő ugyancsak a dobogó harmadik fokáig jutott.

– Tudtuk, hogy a hosszú felkészülés miatt nem lesz egyszerű ez a verseny. Ez kifejezetten a junior világbajnokságon is résztvevő versenyzők esetében volt kritikus, hiszen a fő versenyük és az Eb között négy hét telt el. Ennyi ideig fenntartani a versenyformát edzőt próbáló feladat. Az első napon sportolóink még nehézkesen mozogtak, de a második naptól már felvették a verseny ritmusát. Szoros futamokat hozott az idei Eb, többségében tized- és századmásodpercek döntöttek minden helyezésről. Blaszák Lilla megszerezte élete első egyéni Európa-bajnoki érmét, ami a munka és egyetemi tanulmányai mellett hatalmas bravúrnak számít. Szili Ágnes a junior világbajnokság után a felnőtt mezőnyben is helytállt, rengeteg egyéni számban, valamint mindhárom váltóban indult. Legjobb eredménye egy váltó bronzérem és egy egyéni 4. helyezés lett. Wórum Regő is juniorként került döntőbe a felnőttek között, egyéni és váltó versenyszámokban egyaránt, végül egy váltó bronzérmet és egy egyéni 7. helyezést ért el. Turucz Zoé részéről már a kvalifikáció megszerzése is óriási teljesítmény volt, mivel még csak 15 éves. Fiatal kora ellenére helytállt az elit mezőnyben. Mozsárik Levente a Bácsvíz KVSC úszó szakosztályának sportolója is uszonyt húzott a lábára, ő a 4x100 méteres mix uszonyos gyorsváltót juttatta döntőbe. Losonczi Flóra a 4x100 váltó tagjaként 4. helyen csapott a célba – foglalta össze az Európa-bajnokság kecskeméti vonatkozású eredményeit Szabó László edző, majd hozzátette: – Sportolóink rendkívül sok munkát végeztek el az idei felkészülés során. A hajnali vízbeugrások, a heti tíz edzés és a versenyekkel töltött hétvégék nagymértékű önfegyelmet és kitartást követelnek meg. Ezen a téren a csapat jelesre vizsgázott, büszke vagyok, hogy velük dolgozhatok. Sportolóink mellett szeretnék a támogató szülőknek és Kecskemét városnak is köszönetet mondani, akik nélkül ezek az eredmények nem születtek volna meg.

A kecskeméti uszonyosok számára egy hónap pihenő következik, majd megkezdődik a felkészülés a 2023/2024-es versenyidényre.