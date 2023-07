Marques Townes tavaly nyáron érkezett meg a kecskeméti klub kötelékébe, az előző idényben összesen 15.4 pontot átlagolt, mely mellett négy lepattanót és közel öt gólpasszt is jegyzett még meccsenként. Townes a Crailsheim Merlins együtteséhez írt alá, mely a 13. helyen fejezte be az előző szezon küzdelmeit, emellett részt vett a nemzetközi porondon a FIBA Euro Cup sorozatban is.