Szabó István napi két edzést vezényelt a hétfői napon, ezt követően viszont már a bajnoki ritmusra fordulnak a lila-fehérek, napi egy tréninggel zajlanak a napok. Pénteken jönnek az utolsó edzőmeccsek is, 16 órakor az NB II.-es Ajka, majd 18 órakor az NB III.-as Hódmezővásárhely lesz az ellenfél hazai környezetben, ugyanakkor zárt kapuk mögött.

A kecskeméti keretből kisebb sérülések miatt rendre kimaradt a nyári munka ideje alatt egy-egy játékos, Szabó István ennek kapcsán meg is jegyezte, a csúcsterhelés idejében sajnos elő szokott fordulni, hogy néhányan kidőlnek, de ez természetes állapotnak mondható. Jó hír lehet a drukkereknek, hogy folyamatosan térnek már vissza ezek a játékosok is. A csapatkapitány, Vágó Levente már a múlt héten is bírta a teljes meccsterhelést a Honvéd és a Békéscsaba ellen, de most további társak is követték. A keddi edzésen már bekapcsolódott Tóth Barna is, aki eddig külön dolgozott. Nagy Krisztiánnak kisebb műtéti beavatkozásra is szüksége volt a nyár folyamán, ám pont a 28. születésnapján a labdás edzéseket is elkezdhette, így egyre közelebb van számára is a visszatérés azok után, hogy egyetlen edzőmeccsen sem játszhatott eddig.

Kecskeméten csütörtök este izgatottan tapadhatnak rá a különböző platformokra, hiszen eldől, hogy kivel találkozik a KTE az Európa-konferencialiga 2. selejtező körében. A lett Riga FC múlt csütörtökön magabiztos, 2–0-os előnyt szerzett hazai pályán, ám az izlandi Víkingur Reykjavik biztosan nem feltarttott kézzel próbál meg visszavágni majd saját stadionjában. A találkozó magyar idő szerint 20 óra 45 perckor kezdődik. A párharc győztesével először július 27-én (csütörtökön) 19 órakor a kecskeméti Széktói Stadionban csapnak össze a hírös városiak.