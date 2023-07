A Riga csütörtök este nem engedte ki a kezéből az első meccsen összeszedett 2–0-os előnyét, Izlandon végül az 1–0-os vereség is belefért. A KTE így a lettekre készülhet, az első mérkőzést július 27-én (csütörtökön) 19 órakor rendezik a Széktói Stadionban, a visszavágó egy héttel később következik Rigában. Banó-Szabó Bence, a KTE játékosa szerint mindegy volt, ki lesz az ellenfelük, mert nemzetközi szinten nincs könnyű rivális.

– Egy dolog biztos, hogy mindenképpen nehéz dolgunk lesz, nemzetközi szinten egyetlen találkozó sem könnyű. Mindkét csapatra készültünk eddig is, mostanra aztán eldőlt, hogy ki lesz az, akire fókuszálnunk kell. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy jövő csütörtökön jól kezdjük a szezont hazai pályán – mondta Banó-Szabó Bence.

A Kecskeméti TE most is kemény fizikális terheléssel járó felkészülést csinált végig, melynek kapcsán Banó-Szabó elmondta, pontosan tudják, hogy ez a javukra válik. Az edzőmeccseken rendre sikereknek örülhettek, aminek túl nagy jelentőséget nem kell tulajdonítani, de győzni mindenki szeret.

– Ez a harmadik felkészülésem már a csapattal, a stábbal, illetve apával (Szabó István vezetőedzővel - a szerk.). Most már elmondhatom, hogy kezdek hozzászokni az ilyenkor szokásos elvárásokhoz. Lekopogom, sokkal könnyebben veszem a fizikális terhelést, mint amikor egy évvel ezelőtt először csöppentem bele. Ez nem azt jelenti, hogy könnyebbek lennének az edzések, éppen ellenkezőleg. Nagyon kemény volt a nyári munka, ami abszolút a mi javunkat szolgálta, pont emiatt élveztem is ezt az időszakot. Ilyenkor jönnek a visszajelzések, hogy miben kell fejlődnünk, illetve visszakapjuk azt az erőt, ami a szezon során feltétlen szükséges. Egy mérkőzés mindig jó visszajelzés, hogy lássuk azt, hol tartunk a munkában. Meccseket játszani és győzni mindenki szeret, ezzel én is így vagyok. Örülök, hogy szinte mindig nyerni tudtunk, de ilyenkor is láttuk az esetleges hibákat, utólag ezeket át is beszéltük is kielemeztük a videózás során. Tudjuk, hogy miben kell fejlődjünk, de persze az is fontos volt számunkra, hogy lehetőség szerint jó eredményekkel zárjuk a meccseket, ha már pályára léptünk. Őszintén mondom, alig várom, hogy kezdetét vegye a szezon – mondta a játékos.

A 23 éves középpályás nemcsak a KTE, hanem a teljes NB I. legjobbjai közé tartozott az előző idényben, 5 gólt és 12 gólpasszt jegyzett.

– Természetesen arra vagyok a legbüszkébb, hogy kecskeméti születésű játékosként részese lehettem annak, hogy klubrekordot állítottunk fel az ezüstérem megszerzésével. Ezt soha nem fogom elfelejteni. Egyénileg az a legnagyobb boldogság számomra, hogy amilyen mélységből jöttem, olyan magasságokba jutottam el az előző idényben. Két évvel ezelőtt ágyban fekve néztem a NB I-es meccseket, arra vágyva, hogy milyen jó lenne már játszani, most pedig már akár a stadionban, akár a TV előtt ülve engem bíztattak rengetegen. Ezt az utat bejárni fantasztikus érzés volt – tekintett vissza Banó-Szabó Bence.

Fiatal kora ellenére közelít 100. NB I-es meccséhez, illetve azon kevés kecskeméti játékos egyike, akinek már van tapasztalata a nemzetközi porondon. Nagy motivációt jelent neki és társainak, hogy alighanem telt ház várható.

– Fantasztikus dolog, hogy majdnem természetes állapot, hogy Kecskeméten telt házról beszélhetünk. Hatalmas szeretet vesz minket körbe, akár a kissrácokról beszélünk itt a Széktóiban, akár az idősebb drukkerekről, akiknek mindig van egy-két jó szava hozzánk az utcán. Nekünk ezt az erőt kell magunkba szívni, hogy ne legyen előttünk verhetetlen ellenfél. Csúsznunk és másznunk kell majd, hogy ezt a két meccsből álló párharcot sikerrel vegyük, de állunk elébe, mindent meg fogunk tenni – tette hozzá Banó-Szabó Bence a közelgő rajt kapcsán még.