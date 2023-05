A Kecskemét legutóbb már lezárhatta volna a fontos kérdéseket, de akkor 3–0-s vereséget szenvedett Újpesten. Mivel a DVSC nyert az FTC ellen, három pont maradt a különbség a két csapat között, s amennyiben pontegyenlőséggel zárnának, úgy a hajdúságiak szereznék meg az ezüstöt. A KTE sorsa a saját kezében van továbbra is, hiszen ha péntek este nem kap ki, akkor már mindegy, milyen eredményt ér el szombaton a Debrecen.

A Kisvárda jó formában van, hiszen utolsó két meccsét megnyerte az Újpest és a Vasas ellen. A két együttes egymás elleni mérlegét tekintve viszont a Kecskemét áll jobban, hazai pályán tavaly ősszel 3–3-as döntetlent játszott ellenfelével, majd tavasszal idegenben nyert 1–0-ra. Azóta változás, hogy immáron nem Török László, hanem Milos Kruscsics irányítja a vendégeket. A kecskemétiek motiváltan állnak természetesen a találkozóhoz, hiszen mindenképpen meg akarják szerezni az ezüstöt.

– Nagyon rövid időnk volt felkészülni erre a mérkőzésre, de bízom a csapatomban, illetve az egész éves munkánkban, mert most erre kellett hagyatkozni. Vasárnap este még Újpesten játszottunk, másnap regeneráltunk, tulajdonképpen három napunk volt felkészülni a Kisvárdára. Mivel ebben az évben már harmadjára találkozunk velük, kicsivel könnyebb a dolgunk, hiszen mindkét csapatnak volt alkalma kielemeznie a másikat. Inkább taktikai és mentális oldalról közelítjük már meg ezt a mérkőzést, melyen szeretnénk pontot, pontokat szerezni – mondta Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője.

A KTE trénere szerint az edzőváltás óta egyre jobb passzban van a Kisvárda, így nagyon figyelniük kell.

– Úgy látom, hogy más filozófia mentén zajlik a munka a Kisvárdánál, mást is játszottak, ez a munka kezd is beérni. Utolsó két mérkőzésükön nagyon magabiztosak voltak, otthon is tartották mindkét esetben a három pontot. Tavaly második helyen végeztek, a keretük alapvetően nem változott, nem lettek rosszabbak, a hullámvölgyek benne vannak a futballban. Tele vannak rendkívül gyors támadókkal, jók az átmenetekben, nagyon figyelnünk kell rájuk – tette hozzá Szabó István a mérkőzés kapcsán.

A Kecskeméti TE már mindenképpen dobogós, így a történelmi szereplés garantált, de feladat tehát még maradt a szezonra, hogy a meccs után a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban is igazán nagyot lehessen ünnepelni a drukkerekkel. A Kisvárda elleni utolsó hazai bajnoki péntek este 18 óra 15 perckor veszi kezdetét a Széktói Stadionban. A telt ház hazai oldalon most is garantálható, csütörtökön már csak néhány belépő várt gazdára elővételben.