Az előző fordulóban, ami az elmúlt szerdán volt, a Kazincbarcika hazai pályán vereséget szenvedett a Soroksártól. Ezzel kapcsolatban Csábi József vezetőedző azt nyilatkozta, hogy rengeteg helyzetet kidolgoztak, de azokat nem tudták gólra váltani. Mivel a Kazincbarcika az utolsó két mérkőzését elveszítette, így felfokozottabban készültek a Tisza-partiak ellen.

A Tiszakécske az előző fordulóban a Pécs otthonában diadalmaskodott, a találkozó után dicsérte játékosait Klausz Lászó. A hétközi forduló miatt most nem volt sok idejük a csapatoknak felkészülni a másikból, de kihasználták azt a kis időt is arra, hogy a megfelelő taktikát megbeszéljék. Mind a két gárdának nagy szüksége lett volna a győzelemre, hogy elkerüljék az esetleges osztályozót, ennek megfelelően jó mérkőzésre volt kilátás. A két csapat eddig tizenhárom alkalommal találkozott egymással, amiből öt tiszakécskei győzelem született, öt végződött döntetlenre, míg háromszor a kazincbarcikaiak nyertek.

Az első félidő gyenge játékot hozott. Egyik fél sem tudta ráerőltetni az akaratát a másikra. Többnyire mezőnyben folyt a játék, a kapuk nem forogtak veszélyben így a hálóőröknek nem is akadt különösebb dolguk. Az első játékrészben igazán csak egy jelentős esemény történt, mégpedig a 24. percben, amikor Zamostny fejese a léc alá tartott, de Megyeri könnyedén hárította. A második játékrészben gyorsabbá vált a játék, és főleg a hazaiak birtokolták többet a labdát. A 66. percben Vachtler 17 méteres szabadrúgását a bal sarokból ütötte ki a barcikai kapus. Hat perccel később megszületett a találkozó egyetlen gólja. Winkler hosszú labdát kapott a bal oldalon, a 16-os sarkánál lőtt, a labda megpattant egy védő lábán és a kapuba hullott 1–0. A 84. percben Megyeri messze kint állt a kapujából, amit Horváth Zoltán észrevett és jó 40 méterről lőtt, de a hálóőr még idejében vissza tudott érni. A találkozóról sokat elmond, hogy Halasinak egyáltalán nem volt komoly dolga a hazai kapuban.

– Nagyon gólra törő csapat a Kazincbarcika, mert direkt játékot játszanak, főleg a két magas támadóikkal. Próbáltuk elkerülni a sok szögletet, meg a szabadrúgásokat, de ez csak hellyel közzel sikerült. Csákinak a vezetésével a védelem nagyon jól működött. Nem is nagyon vesztettünk fejpárbajokat, a lepattanókra is figyeltünk, és az átmeneteket is jól meg tudtuk oldani, értékelte csapata teljesítményét Klausz László vezetőedző.

– Szakmailag nehéz értékelni a meccset, nagy taktikai csata folyt. Nem egy látványos mérkőzés volt, mind két fél erőt tett a játékba. Felkészültünk a

Tiszakécske játékából, de ez tipikus egy gólos mérkőzés volt, amit mi kaptunk, és amiből már nem tudtunk visszajönni, fogalmazott Csábi József.

Tiszakécskei LC–Kolorcity Kazincbarcika SE 1–0 (0–0

Tiszakécske, 300 néző, vezette: Nazsa Tamás (Tőkés Norbert, Baghy Csaba).

Tiszakécske: Halasi – Balázs. B., Kiprich, Csáki, Vajda, Vachtler (Kiss N., 79.), Erdei (Pongrácz 85.), Szekér, Farkas A., Winkler, Zamostny (Horváth Z. 65.). Vezetőedző: Klausz László

Kazincbarcika: Megyeri – Szekszárdi, Ur (Takács 78.), Lippai, Süttő, Csatári, Heil (Hleba 59.), Kovács B. (Ádám 59.) Szemere, Bacsa (Kurdics a szünetben), Pálinkás. Vezetőedző: Csábi József

Gólszerző: Winkler a 72. percben.