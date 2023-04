Labdarúgás 31 perce

Kétgólos győzelemmel jutott tovább Kalocsán a Baja

Két vármegyei első osztályú csapat találkozott a Vármegyei Kupa 4. fordulójában Kalocsán, ahol a Baja volt a vendég. Ez a két csapat a hétvégi fordulóban is találkozott, és akárcsak akkor, ezúttal is a Sugó-partiak nyerték a mérkőzést. Baladin szabadrúgásból szerezte meg a vezetést a második félidő elején, a győzelmet pedig Kerezsi biztosította be a 93. percben.

Vincze Miklós Vincze Miklós

Archív-felvétel Fotós: Pulai Zsóka

Anda Kalocsa FC–Bajai LC 0–2 (0–0) Kalocsa, vezette: Tasnádi Dávid (Fülöp József, Nagy Norbert) Kalocsa: Vatai – Busa, Rideg, Vass (Tamás 47.), Kohány B. (Lakatos-Lengyel 69.), Matos (Bányai 64.), Farkas Z., Tapolcsányi (Monori 53.), Farkas Sz. (Romsics 82.), Tóth L., Rábóczki. Baja: Szolga – Fehér, Knap, Bölcskei, Kudella, Lóki, S. Nagy Baladin, Goretich, Dózsa, Mezőfi. Vezetőedző: Koch Tamás. Gól: Baladin a 47., Kerezsi a 93. percben. Sárga lap: Vass 72., Lakatos-Lengyel 84., Monori 89., Busa 92., illetve Bölcskei 29., Pokker 90. perc. Galéria hamarosan!

