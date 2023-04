A sort a KARC felnőtt csapatának bajnoki mérkőzése nyitja. A mérkőzésen a jelenleg sereghajtó, de tavasszal a Bulldogok idegenbeli legyőzésével már bravúrt is bemutató hírös városiak a listavezető és címvédésre készülő Szegedi Gorillák gárdáját fogadják. A kecskemétiek szekere igencsak döcögött a 2022/23-as idény során, ráadásul példátlan sérüléshullám is tizedelte a keretet, de a hátralévő két fordulóban feltett céljuk, hogy köszörüljenek valamicskét a csorbán és legalább a bajnoki hajrára újra maradandót alkossanak.

Bár korántsem ígérkezik könnyűnek a már alapszakasz győztes és magát a bajnoki döntőben biztosan tudó Tisza-partiak elleni derbi. Bizakodásra adhat ugyanakkor okot, hogy a már említett egy tavaszi győzelem mellett további két mérkőzést is csupán az utolsó percekben veszített el – nem kis balszerencsével – a kecskeméti csapat, az Esztergom ellen hat, a Száműzöttek ellen pedig mindössze három perc hiányzott a kék-fehérek üdvösségéhez. A mérkőzés azonban mint mindig, akkor is nyolcvan percig tartott, és ezúttal is nyolcvan percig tart majd, és annyit garantálhatnak a kecskeméti rögbisek a szurkolóiknak, hogy küzdelemben nem lesz hiány a pályán.

A szombati bajnoki még csak a kecskeméti rögbis hétvége első felvonása. Vasárnap átköltözik a rögbi a Neumann János Egyetem Izsáki úti sportpályájára, hiszen az intézmény sportközpontjának vezetője, Járdi Ádám kezdeményezésére öt év után sikerült újraéleszteni a Magyar Egyetemi, Főiskolai Bajnokság (MEFOB) döntőjét, melyre az ország négy egyeteméről (Debrecen, Szeged, Pécs, Kecskemét) érkeznek csapatok, hogy megvívjanak a bajnoki címért. A szervezésben a Kecskeméti ARC és a Magyar Rögbi Szövetség is kiveszi a részét, sőt, az egyetemi eseménnyel egy időben és helyszínen kerül megrendezésre a Női felnőtt és utánpótlás 7s bajnokság 6. fordulója is. Így a nap során délelőtt tíz órától összesen huszonhat mérkőzésen tizenöt csapat lép pályára. A kecskeméti színeket a fiúknál a már említett Neumann-os egyetemi gárda, a női mezőnyben pedig a mindössze első szezonját taposó és néhány hete már első győzelmét is jegyző KARC-KESI U16-os lányaink képviselik majd.

Szombat 14.00 óra

Rögbi NBI 9. forduló

Kecskeméti ARC – Szegedi Gorillák RK

Széktói Stadion, Atlétika és Rugby Centrum

Vasárnap 10.00 órától

MEFOB Rögbi 7s Bajnoki Döntő és Magyar Bajnokság női 7s, Torna

Neumann János Egyetem sportpályája