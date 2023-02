A Bács-Kiskun vármegyei első osztályú bajnokságban a 2. helyen telelő Jánoshalmi FC a negyedik felkészülési mérkőzését vívta meg szombat délután, hazai pályán. Az előző két edzőmeccsen magasabb osztályú ellenfelekkel találkozott a jankováci gárda, ezúttal viszont egy szerbiai alsóbb osztályú ellenfelet fogadtak. Plusz egy fővel a keretükben, ugyanis Jánoshalmára igazolt a Németországból hazatért Berta Donát. A kiskunhalasi Berta Donát – akárcsak a korábban, Ausztriából igazolt László Benő –, a támadó szekciót fogja erősíteni. Sőt, erősítette már ezen a szombat délutánon is, ugyanis már pályára is küldte Fenyvesi Ferenc, a csapat szakvezetője. A mérkőzésen mindössze egy gól esett, és azt a gólt Huszka Bendegúz szerezte, a 16-os előteréből talált be a vendégek kapujába, ezzel a találattal nyerte meg 1–0 arányban a mérkőzést a Jánoshalma.

– Megmondom őszintén, a játék tekintetében ma valahogy nem volt igazán formában a csapat – tekintett vissza a találkozóra Sarok Attila, a JFC technikai vezetője. – Szép játékkal nem kényeztettek el minket a szívós, jó színvonalat képviselő Vinograddal szemben, viszont sikerélményük lett a játékosoknak az 1–0-ás győzelemmel. Persze győzelem után is valljuk, hogy egy felkészülési mérkőzésen nem az eredmény számít, de győzni azért mindig jó érzés.

A találkozón a JFC a Lengyel Péter, Szabó Szilárd, Túri Milán, Suhajda Merlin, Fenyvesi Kristóf, Stojanovic Milos, Papp Dominik, Lengyel Szabolcs, Nagy Roland, Gáspár Adrián, Huszka Bendegúz tizeneggyel kezdte meg a mérkőzést. Csereként szóhoz jutott még Berta Donát, László Dániel, László Benő és Fenyvesi Bálint is.