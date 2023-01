Meggyőző első negyedet produkált a KTE az esélyesebb vendégek ellen, tíz perc játék után 12 pontos előnyre tett szert. A második felvonásban a vendégek riadót fújtak, és elkezdték a zárkózást, így a félidőben már csak négy pont volt a felek között a differencia – a hírös városiak javára. A szünet után a kecskeméti fiatalok jó védekezéssel ismét tíz fölé növelték előnyüket. A záróetap is kemény csatát hozott, ám a hírös városiak is maximális koncentrációval hajtották végre a felvázolt taktikát, és megérdemelten húzták be a győzelmet.

– A bajnokság legjobb négy csapatára maximálisan próbá­lunk felkészülni. Ennek köszönhetően egy igazi rangadót sikerült játszanunk, ráadásul olyat, ami a mi sikerünkkel zárult, ehhez gratulálok mindenkinek. Látszott, hogyha nem csak a gyakorlásra, hanem az eredményességre fektetjük a hangsúlyt, akkor sikeresek tudunk lenni – értékelt Ivkovic Stojan, a kecskemétiek edzője.

KTE-Duna Aszfalt U23– MEAFC 74–63 (26–14, 10–18, 16–7, 22–24)

Férfi kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, 15. forduló.

KTE: Tóth Barna 16, Tóth Balázs 2, Ivkovic 20, Takács 2, Fazekas 16. Csere: Velkey 2, Lazar 8, Kiss D. 2, Botka 6.

MEAFC: Kozák M. 13, Kozák B. 13, Ragályi 2, Tóth Bence 7, Lippai 4. Csere: Csák 7, Szögi 5, Gerőcs 2, Pintér 9, Cseh 1. V. M.