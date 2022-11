Két szett után ugyanannyi pontot szereztek a csapatok, nem meglepő módon a folytatásban is szorosan alakult a találkozó, pici előnyt a vendégek tudtak szerezni az elején (4–6). Nem nagyon akarták azonban ezt kiengedni a kezükből, így Dimitrov kicentizett lökete után időt kért Nagy József (5–8). Nem akart összeállni a KRC játéka, a MAFC megérezte, hogy ebben a szettben újra előnybe kerülhet, szinte minden be is jött a fővárosiaknak (7–13). Nagy József forgatta is csapatát innentől, pályára küldve a fiatalokat is, ekkor már inkább csak az volt a kérdés, hogy milyen különbséggel bizonyul majd jobbnak a MAFC, mely végül csak 15 pontot engedett vendéglátójának, így 2–1-es előnybe kerülve.

Jobban kezdte a negyedik partit is a MAFC, de alapvetően fej fej mellett haladtak a csapatok (5–5). Fundora volt nagyon aktív a hazai oldalon, de Baserio és Argilagos is igyekezett vállára venni a csapatot, így 8–6-nál jött a vendég időkérés. Ez jót is tett a fővárosiknak, Dimitrov révén zárkóztak, majd egy vitatott ponttal egyenlítettek is (9–9). Nem esett azonban kétségbe a KRC, Fundora továbbra is kitűnően játszott, így a Kecskemét stabil vezetést szerzett, 15–11-nél Nagy Péter újra magához hívta játékosait. Nem lehetett ekkor kizökkenteni azonban a hazaiakat, hatalmas lelkesedéssel önbizalommal gyártották a pontokat (19–15). A MAFC kapaszkodott, nem akarta kiengedni a kezéből a lezárás lehetőségét, Nagy József érezte is, hogy kelleni fog egy eligazítás, de mivel az első nem segített, gyorsan jött a második is (20–19). Őrült hajrá alakult ki, az első meccslabda aztán a Kecskemét előtt adódott, és ezt Fundora kegyetlenül ki is használta, így jöhetett a mindent eldöntő játszma (25–23).