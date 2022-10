Rangadót vívott a hétvégén a Bátya, az Uszód elleni mérkőzést 1–1-es félidő után 3–1-re nyerték. – Az Uszód elleni győzelem igazi csapatmunka volt, csupa nagybetűvel – tekintett vissza örömmel az elnök. – Annál is inkább, mert ezen a találkozón több alapember is hiányzott a csapatból, ráadásul a második félidő derekán a csapatkapitányunkat is elveszítettük. Nem szabálytalanság következtében. Magyar Márkot labdával fejberúgták körülbelül két méterről a saját tizenhatosunknál. A labda kifelé pattant, ő átvezette két ellenfelet is kicselezve az ellenfél térfelére, bepasszolta Soós Péternek, aki ahogy kell, be is verte, 2–1-re módosítva az állást. Már ezután odament örülni a többiekhez, hogy ünnepelje a fontos találatot, majd összerogyott, teljes képzavar lépett fel nála, és a végén mentő vitte kórházba. Örömmel jelenthetem, hogy azóta szerencsére már otthon van – utalt a csapatkapitány hőstettére.

Ami a csapat összetételét illeti, főként rutinos helyi öreg rókákból áll. – Nem a legfiatalabb az átlagéletkort tekintve a csapat, de ezzel a harmadosztályban aligha vagyunk egyedül. Ugyanakkor szerencsére azért van egy két fiatal játékos is. Remélem, hogy tudunk is majd fiatalokat bevonni a jövőben. Többségében helybeli vagy valamilyen szoros szállal Bátyához kötődő játékosok szerepelnek a keretben. Érdekesség, hogy apa és fia duó is szerepel a felnőttben, a játékos-edzőnk Gubányi Ferenc és fia. Mindketten nagyon hasznos tagjai a csapatnak.

Komoly változások nem történtek a nyáron, ketten távoztak a klubból, de őket sikerült pótolni. – Két fiatal alapember távozott Kalocsára, ami érzékeny veszteség számunkra, de szerencsére Frei Márton jött hozzánk és pár hete Tamaskó István is újra a csapattal van.

A csapat célja továbbra is, és az első hét forduló eredményének az ismeretében a dobogó. – Persze messze még a vége, sok küzdelmes meccs vár még ránk, de ha továbbra is csapatként tudunk focizni és küzdeni egymásért, ahogy a legutóbbi találkozón is tette a csapat, akkor reális esélyünk van ismét egy éremre – jelentette ki az elnök.