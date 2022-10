Megyei I. osztály

Akasztó FC–Kecel FC 1–1 (0–1)

Akasztó 250 néző, vezette: Minda Róbert (Tasnádi Dávid Miklós, Péter-Szabó Ottó).

Akasztó: Németh Zs. – Molnár, Kerekes, Szabó Zs., Juhász (Boldizsár 70.), Németh T., Vincze (Szrenkó A. 78.), Palla, Szabó Sz. (Kapus 63.), Dobosi, Márki. Edző: Szrenkó István

Kecel: Gerner – Gyenizse (Döbrentei 56.), Bányai, Gavula, Doszpod, Sendula, Patai, Torma, Brindza, Csáki, Herczeg. Technikai vezető: Pandur László

Gól: Németh T. a 47., illetve Sendula a 9. percben.

Sárga lap: Németh T. 84., Kerekes 86., Palla 91. illetve Bányai 56., Csáki 69., Gavula 91., Patai 91. perc.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Az első harminc percben nagyon ránk jött a Kecel, aminek eredményeként már a 9. percben megszerezték a vezetést. Mi csak félóra elteltével tértünk magunkhoz. A második játékrészben megpróbáltunk rámenni a vendégekre, sikerült is kiegyenlítenünk. Sajnos eddig még csak hat gólt rúgtunk ebben a bajnokságban, ami nagyon kevés. Ma is voltak lehetőségeink, de nem tudunk élni velük. A Kecel jó csapat, ellenük minden színvonalas mérkőzést játszottunk. Ezen a találkozón is volt olyan időszak, amikor nekik állt a meccs, de olyan is, amikor nekünk. Szerettünk volna itthon a sok néző előtt győztesként elhagyni a pályát, de nem sikerült. Elkerülhető gólt kaptunk, a helyzet kihasználásunkon pedig nagyon gyorsan javítani kell. Bízunk abban, hogy ez sikerülni fog.

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Küzdelmes mérkőzést játszottunk, amihez keménység is párosult. A találkozó elején egy szabadrúgás kombináció végén megszereztük a vezetést. Utána egysíkúvá vált a meccs, mert mind két fél hasonló felfogásban játszott, előre vagdosták a labdákat a csatároknak. A második játérész elején úgy tűnt, hogy bennmaradtunk az öltözőben, mert az Akasztó védelmi hibánkból kiegyenlített. Onnantól viszont változatos volt a játék, a hazaiak és mi is jó pár helyzetet kihagytunk. A meccslabda a 90. percben lett volna, mert Gavula egyedül vezethette a labdát a kapusra, de az oldalhálóba durrantott. Az eredmény önmagáért beszél, több gólt egyik csapat sem tudott rúgni. Hiányérzetem annyiban van, hogy volt olyan időszak, amikor nekünk állt a meccs, de nem tudtuk megtartani a vezetésünket. Egy újabb találattal megnyerhettük volna a találkozót. A mutatott játék alapján azonban igazságosnak tartom a döntetlent. Köszönjük szépen az akasztóiaknak a vendéglátást.

Jánoshalmi FC–Lajosmizsei VLC 2-1 (0-0)

Jánoshalma, 200 néző, vezette: Biber Tamás (Berger Tibor, Herczeg Róbert)

Jánoshalma: Lengyel P. - Túri, Cvetkovic (László 70.), Busa, Stojanovic (Fenyvesi B. 76.), Gáspár (Angeli 89.), Szabó Sz., Suhajda, Nagy R. (Huszka 60.), Fenyvesi K. (Papp D. 60.), Lengyel Sz. Technikai vezető: Sarok Attila

Lajosmizse: Házi - Fekete A., Borsos, Halasi (Dóka 79.), Tarnoczki, Kiss L., Rapi (Sinka 46.) (Ulicska 53.), Bán, Kovács J., Fekete D. (Gábor 46.), Tamás. Edző: Árva Zsolt

Gól: Cvetkovic az 57., és Lengyel Sz. a 67. illetve Bán a 82. percben

Sárga lap: Lengyel Sz. 31., illetve Kiss L. 61., Tamás 74. perc.n

Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője: – Az elmúlt hetekben döntetleneket játszottunk, de valamennyi meccskben benne volt a győzelem. Ma végre átszakadt a gát és győzni tudtunk egy nagyon jó Lajosmizse ellen. A vége megint meleg lett, ugyanis belső védőnket Cvetkovicot le kellett cserélni sérülés miatt és felborult a védekezésünk. Korábban el kellett volna döntenünk a találkozót, az első félidőben kihagytunk néhány nagy helyzetet, de ez most nem bosszulta meg magát.

Árva Zsolt, a Lajosmizse edzője: – Csalódottak vagyunk, mert úgy érzem, hogy a hazai csapatnak a játékvezető nagyon könnyedén adta oda mindazt, amit mi a másik oldalon nem kaptunk meg. Azonban azt is hozzá kell tennem, hogy ma nem tudtunk hosszabb periódusban dominálni. Tudtuk, hogy a Jánoshalma átalakult a nyáron és készültünk rájuk külön. Amíg a helyzeteinket nem tudtuk kihasználni, addig el kell fogadnunk az eredményt és gratulálni a hazai csapatnak.

Kalocsa–Baja 1-1 (0-0)

Kalocsa 200 néző, v: Bosnyák Sándor Attila (Csákó Patrik, K. Szabó Kristóf).

Kalocsa: Varga-Busa, Rideg, Matos, Bányai (Monori 67.), Farkas Z., Farkas Sz., (Romsics 87.) Lakatos-Lengyel, Tóth, Tamás (Pirisi 71.), Rábóczki. Vezetőedző: Kohány Balázs.

Bajai LC: Szolga-Fehér, Knap, Bölcskei, Kudella, Varga (Németi 82.), Csíki (Follárdt 62 ), Tóth, Baladin, Vukovits (Török 84.), Mezőfi. Vezetőedző: Koch Tamás.

Gól: Vukovits 79. illetve Farkas Sz. 83. percben.

Sárga lap: Mezőfi 8., Szolga 35., Fehér 57., Varga 67. ill. Tamás 32., Tóth 38. percben.

Kohány Balázs: – Sokat tettünk azért, hogy megszerezzük az első győzelmünket. Az első félidőben óriási helyzeteket puskáztunk el. A második félidő jóval kiegyenlítettebb volt. A Bajának is voltak lehetőségei, igaz csak pontrúgásból. Összességében közelebb álltunk a győzelemhez. Jó csapat a Baja, rendkívül veszélyesek a kontrái, pozitívum, hogy hátrányból sikerült egyenlítenünk. Az továbbra is negatívum, hogy sorra kihagyjuk a helyzeteinket. Annak nagyon örülünk, hogy egy fiatal 16 éves nagy tehetség Tamás Zalán kezdőként nagyszerű teljesítményt nyújtott.

Koch Tamás: – Az első félidőben talán a Kalocsa volt kezdeményezőbb és veszélyesebb, aztán a második félidőben magunkra találtunk, több veszélyes támadást is vezettünk. Negyedórával a vége előtt sikerült megszereznünk a vezetést, ekkor úgy éreztem, hogy meglehet a három pont is, azonban egy rosszul felállított sorfal miatt szép szabadrúgásgóllal a Kalocsa egyenlített. Ezt követően egy percre rá, volt egy nagy helyzetük, amit kihagytak. Összességében csalódott vagyok, hogy itt hagytunk egy pontot, de igazságos a döntetlen.