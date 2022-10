A vendégek mindössze egy ponttal előzték meg a hazaiakat a tabellán a találkozó előtt, és a hatodik helyen álltak 15 ponttal. Éppen ezért a tiszakécskeiek fogadkoztak, hogy megszorongatják a Szegedet, már csak azért is, mert nem volt túl jó ellenük a mérlegük. Az eddig lejátszott hét másodosztályú bajnoki mérkőzésen mindössze egy alkalommal sikerült győzniük, két találkozón döntetlen született, négyszer pedig vereséget szenvedtek. Ráadásul több alkalommal is nagy gólkülönbséggel. Az elmúlt bajnokság tavaszi fordulójában a Tiszakécskei Városi Sportcentrumban 0–4 volt az eredmény.

A mostani találkozó nem úgy alakult, ahogyan azt a hazaiak szerették volna. A 21. percben maradt ki az első igazán nagy szegedi helyzet. Jobb oldali szöglet után Bíró fejéről alig kerül a jobb kapufa mellé a labda. Két perccel később a balról beívelt labdát Halasi kiejtette, de a védők felszabadítottak. Ebben a játékrészben Halasi játszotta főszerepet. A 26. percben bátor vetődéssel szedte fel a labdát Gajdos elől. Tíz perccel később pedig Bíró közeli lövését lábbal védte. Egy újabb veszélyes szegedi támadás után Szatmári bal oldali szabadrúgását Szilágyi csukafejessel küldte a jobb alsó sarok mellé. Az első félidő végén megszerezte a vezetést a Szeged. A 42. percben Gajdos középen kapott labdát, Végső elcsúszott, így 16 méterről tisztán lőhette a játékszert a jobb alsó sarokba 0–1. A második játékrészben kiegyenlített lett a játék képe. Az 50. percben Farkas Norbert felvágta Rédlinget a tizenhatoson belül, amiért büntető járt. Bíró tizenegyesét azonban Halasi kiütötte. A 68. percben Erdei távoli lövését a bal alsó sarokból tenyerelte ki Molnár-Farkas.

Erről a mérkőzésről nem lehet azt elmondani, hogy brillíroztak a csapatok. Az első félidőben a vendégek többet támadtak, helyzeteket is kialakítottak, és akár több góllal is vezethettek volna. A hazaiak részéről nagyon sok eladott labda volt, amit szerencsére a vendégek nem tudtak kihasználni. A második félidőben a Szeged növelhette volna az előnyét, de 11-est hibázott. A mérkőzés hajrájában a Tiszakécske is próbálkozott, de kevés sikerrel.

– Nem tetszett a Szeged letámadása nekünk – nyilatkozta a találkozó tán Visinka Ede. – Igazság szerint az előző mérkőzéseken meg tudtuk oldani ezeket a problémákat. Sajnos a mai napon nem is találok olyan játékost, aki átlagon felüli teljesítményt nyújtott volna. Teljesen megérdemelten nyert a Szeged, mert nem tudtuk, főleg az első félidőben, a ritmusukat felvenni. A második játékrészben próbáltunk frissíteni, ott felvettük már a kesztyűt, veszélyesebbek is voltunk, de akkor már ült a vendégek vezetése. Volt egy két zavarodás a kapujuk előtt, abban bíztam, hogy abból majd be tudunk találni, sajnos nem sikerült. Halasi tizenegyes védése meccsben tartott bennünket, azt reméltem, hogy ez majd felpörgeti a csapatot. Ki kell mondanom, hogy ezen napon más dimenzióban játszott a Szeged, amihez csak gratulálni tudunk. Nekünk össze kell kapni magunkat, mert itt van a nyakunkon az Ajka elleni vasárnapi mérkőzés.

– Úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy elterveztük, az eredmény is úgy alakult, ahogyan elvártuk. Ennek ellenére sok helyzetet kihagytunk, köztük egy büntetőt is. Azt követen adódott nehézség a gépezetben, de elégedettek lehetünk, mert egy nehéz ellenfél ellen idegenben sikerült nyerni – értékelte csapata teljesítményét Stevanovix Aleksandar.

Tiszakécske–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (0–1)

Tiszakécske, 300 néző, vezette: Nagy Norbert (Szilágyi Norbert, Baghy Csaba).

Tiszakécske: Halasi – Balázs B., Végső, Máté Zs., Farkas N. (Vólent 75.) – Gyurján (Winkler a szünetben), Szekér (Pongrácz 57.), Erdei, Lovas Zs. (Kiss N. a szünetben) – Balajti (Vachtler a szünetben), Zamostny. Vezetőedző: Visinka Ede

Szeged: Molnár-Farkas – Könczey, Vári, Szilágyi, Kővári – Farkas Aurél, Gajdos (Haruna 89.), Szatmári (Szakály 59.), Rédling (Sipos 59.) – Bíró B. (Dobos 70.), Kundrák (Bitó 89.). Vezetőedző: Stevanovic Aleksandar.

Gólszerző: Gajdos 0–1, (42.p)