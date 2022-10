Az amatőr versenyzők között összesen 19 egyesület, közel nyolcvan versenyzője mérettette meg magát a két napon, nagyjából 36 összecsapás zajlott le. A halasi egyesület elnöke, Mester Sándor szerint kifejezetten pozitív napokat hagytak maguk mögött, ráadásul a sportág nagy tekintélyei is megtisztelték a rendezvényt jelenlétükkel.

– Azt gondolom, hogy rendkívül nagy munka volt ebben a két napban. A kiskunhalasi egyesület versenyzőire nagyon büszkék vagyunk, ugyanis nagyon jól harcoltak, jól bokszoltak. További öröm, hogy olyan ikonok is meglátogatták a rendezvényt, mint Erdei Zsolt, aki egyébként versenyzőit is hozta, de mellette még Gedó György, az 1972-es olimpia bajnoka, illetve Tóth Zsuzsanna, a Magyar Ökölvívó Szövetség főtitkára is megtisztelt minket jelenlétével.

Öt megyebeli csapat versenyzett a tornán. Közülük a Kecskeméti Sport Club szerepelt a legjobban, ugyanis hat bajnoki címet nyertek, két ezüst és két bronzérem mellett.

Összesen három korcsoportban, harmincegy bajnokot hirdettek. A legjobbnak mondható egyesület a kecskeméti, ugyanis 63 pontot szereztek versenyzőik, a szegediek és a vecsésiek előtt végezve így. A kiskunhalasi versenyzőkről külön is beszélt Mester Sándor.

– Mi két versenyzőt indítottunk a küzdelemben, mind a ketten ezüstérmesek lettek. Csaplár Péter a juniorok között indult, vállalta, hogy eggyel nagyobb súlycsoportban versenye, ugyanis a sajátjában nem volt induló. Az első mérkőzését meg is nyerte, majd a második nap egy ceglédi fiútól kikapott. A másik versenyzőnk, Komma Boldizsár, a vecsési Pintér Péter ellen bokszolt nagyot. Komma Boldizsár bátran ment előre, több alkalommal keményen eltalálta ellenfelét. Az első két menet egál volt, a harmadikat nem tudta meghúzni, bár a mi szívünk őt látta jobbnak. Nem csak mi, hanem az egyik bíró is, hiszen megosztott – 2:1 arányú – pontozással maradt alul, és lett így második – mondta Mester Sándor.