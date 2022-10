A múlt heti, Aramis SE elleni idegenbeli rangadót és pontszerzést követően újabb meglehetősen nehéz feladat áll a kecskemétiek előtt, hiszen a házigazda Veszprém kiváló formában van, még nem kaptak ki idén, ugyanakkor a hírös városiak sem panaszkodhatnak, hiszen az 5. helyen állnak, pontazonossággal a jelenleg 4. DEAC mögött.

– A listavezető Veszprémhez látogatunk, akik eddig hét meccsükből hatot megnyertek, egyszer pedig döntetlen játszottak – mondta Marko Gavrilovic sportigazgató. – A jelenlegi formájuk és szervezettségük tekintetében úgy vélem, hogy megérdemelten állnak elől. Nagyon meglepődtem, amikor a szezon elején vezetőedzőjük, Fehér Zsolt azt mondta, hogy idén a felsőházért is komolyan meg kell küzdeniük. Számomra a Veszprém keretének összetétele egyértelműen a legjobbak közé predesztinálja őket, az eddigi eredményeik is ezt igazolják. Az előző évben is parázs csatákat vívtunk, voltak jó momentumaink ellenük, de győzni nem sikerült. Én úgy gondolom, hogy most jobb csapat vagyunk, mint tavaly, úgyhogy jobb eredményt is várok. A három pontért megyünk Veszprémbe, de tudjuk, hogy ugyanez a szándéka a hazai csapatnak is. Egy közönségszórakoztató csatára számítok, amelyen nüanszok dönthetnek majd. Számunkra nagy lépést jelentene a siker, viszont nem szabad, hogy görcsösek legyünk. Hinnünk kell a befektetett munkába, és mérkőzésről mérkőzésre jobbnak kell lennünk.

A mérkőzés péntek este 18 óra 30 perckor kezdődik.