A két gárda már jól ismerte egymást a felkészülési időszakból, no meg a korábbi évek rangadóiról, így az első percekben nem rontottak egymásnak. A kecskemétiek kezdeményezőbbek voltak, ám komolyabb gólhelyzetet nem bírtak kialakítani. Egy kapu előtti kavarodásból aztán a budaörsiek lőhették volna a találkozó első találatát, ám Rigó és a védelem menteni tudott az utolsó pillanatban Lévai elől. Nem sokkal később Horváth Szabolcs tesztelte a hírös városiak kapusának reflexeit, Rigó viszont lábbal szépen ért le a lapos lövésre. A félidő derekán Ristic sárgult be, a szabadrúgást pedig Bognár nagy erővel tűzte kapura, ami végül Rigó kezéről a hálóba vágódott, 1–0. Nem találta a ritmust a Kecskemét, és egy újabb sárgát követően került veszélybe kapujuk, ám gól nem született ezúttal. Ristic csapott le aztán a 17. percben egy labdára az Aramis kapuja előtt, még rá is tudta rúgni akrobatikus mozdulattal, ám célt tévesztett. A félidő hajrájában Hadnagy kísérletezett, aztán Mánya is próbálkozott, de vagy a kapus, vagy a védők tudtak menteni. Kontrából Fekete iramodott meg, Rigó jó ütemben mozdult ki. A szünetre maradt az 1–0-ás hazai vezetés.

Nagy elánnal jött vissza a pihenőről az SG Kecskemét, viszont Horváth Norbert löbbölése után megállt az ütő a vendégekben, de végül nem talált kaput a fineszes megoldás.

Mánya tüzelt aztán jó 20 méterről, Soós viszont résen volt.

Felpörgött a mérkőzés sebessége, és mindkét gárda ígéretes akciókat vezetett, az eredmény viszont változatlan maradt. Horváth Szabolcs vezette rá Rigóra a labdát, a rutinos hálóőr viszont leszedte lábáról a játékszert. Az ellentámadást szintén Horváth állította meg sárga lapot érően. Nagy nyomást helyezett a budaörsi gárdára a Kecskemét, a védelmüket viszont rendkívül jól megszervezték a hazaiak, és a kontráik is veszélyesek voltak. A hírös városi mezőnyfölény végül a 32. percben érett góllá, egy formás támadás végén Mánya tudta eltenni a kimozduló kapuőr mellett a labdát, 1–1. Horváth Szabolcs elé került szerencsével a labda, majd átemelte a védőkön és a kapuson, de a felső léc kisegítette a vendégeket. Őrült rohanás vette kezdetét, mindkét gárda a győzelemért hajtott teljes erőbedobással. Közel járt a vezetés megszerzéshez a Kecskemét, sorra dolgozták ki a helyzeteket, a befejezések viszont pontatlanok voltak. A legvégén még egy Aramis szabadrúgás borzolta a kedélyeket, ám a bombába önfeláldozóan dobta bele magát Rigó, így a vége igazságosnak mondható döntetlen lett.

– Nehéz meccsre számítottunk, és ez a várakozásunk be is igazolódott – értékelt Marko Gavrilovic, a hírös városiak sportigazgatója. – Az első félidőben nem játszottunk jól, ezt kihasználta az Aramis. Fordulás után viszont feljavultunk, és megérdemelten egyenlítettünk. Úgy gondolom, hogy összességében a pontosztozkodás reális. Meg kell becsülnünk ezt az egy pontot is, és tovább kell lépni a mai napon, mert a következő kihívás már a listavezető Veszprém ellen lesz egy hét múlva.

Aramis SE – SG Kecskemét Futsal 1–1 (1–0)

Budaörs, vezette: Zimonyi Péter, Wittner József

Aramis: Soós – Horváth N., Horváth Sz., Komáromi, Sámson. Csere: Molnár – Kövesdi, Vattamány, Lux, Moga, Fekete M., Lévai, Bognár, Korompay. Vezetőedző: Moga Flavius Lorant.

ScoreGoal: Rigó – Bencsik, Ristic, Hadnagy, Pál. Csere: Nyerges – Barcsay, Biró, Kajtár, Sánta, Mánya. Edző: Soltész Levente.

Gól: Bognár a 10., illetve Mánya a 32. percben.

Sárga lap: Horváth Sz. 28., ill. Ristic 10., Sánta 14., Biró 18.