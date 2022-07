A kecskeméti klub közleményét változtatás nélkül közöljük:

Normál és kedvezményes jegy is lesz

Az OTP Bank Ligában kettő hazai jegytípust különböztetünk meg. A normál belépők 2.000 forintba kerülnek, míg kedvezményes jegyet a 18 év alattiak, illetve a 65 év felettiek vásárolhatnak 1.000 forintért a normál besorolású hazai bajnokikra. A 6 éven aluliaknak ingyenes a belépés.

A szezonra négy kiemelt kategóriájú mérkőzést határozott meg klubunk: Ferencvárosi TC, Újpest FC, MOL Fehérvár FC, Bp. Honvéd. Ezekre a találkozókra a normál belépő 3.000, a kedvezményes 1.500 forintba kerül majd.

Most érdemes bérletet vásárolni

A 2022/2023-as szezonban továbbra is csak az „A” lelátó kerül megnyitásra, azon belül is az N, M, L, K, illetve a G, F és E szektorok. Ez egyben azt jelenti, hogy összesen 1983 hazai néző befogadására lesz alkalmas a Széktói Stadion, így kifejezetten ajánlott bérletet váltani az NB I-re, hogy garantáltan minden mérkőzésre bejusson az, aki egyet sem szeretne kihagyni.

A bérlettel a kényelmi szempontok mellett természetesen több mérkőzés árát is meg lehet spórolni, illetve a hazai bajnokik mellett az esetleges kupameccsekre is érvényes lesz. A normál bérlet 25.000 forintba fog kerülni, míg a kedvezményest 15.000 forintért lehet megvásárolni, a 6 éven aluliaknak regisztrációs bérletet is lehet váltani.

Névre szóló bérletértékesítés

Az NB I-ben névre szóló bérletértékesítés zajlik, a név, a születési idő és a születési hely megadásával. Klubkártya használata nem kötelező a hazai meccseken, a korábban elkészített KTE klubkártyák nem érvényesek és nem is kerülhetnek meghosszabbításra. Alternatívát igény esetén a klubkartya.mlsz.hu oldalon az MLSZ klubkártya igénylése jelenthet.

Online értékesítés, személyes elővétel

A hazai mérkőzésekre online is lehet az NB I-ben elővételben jegyet és bérletet vásárolni a jegymester.hu oldalon.

A személyes elővételes jegyvásárlási lehetőségekről minden hazai mérkőzéshez kapcsolódóan be fogunk számolni. A Vasas elleni első hazai mérkőzésre július 29-én pénteken, illetve július 30-án szombaton is áruljuk a jegyeket és bérleteket elővételben, illetve a mérkőzésen a bérletértékesítés is zajlik majd. További pontos részletekkel a jövő hét folyamán jelentkezünk.

A Vasas elleni bajnoki jegyvásárlási felületet itt érhető el hétfőn 12:00-tól.

Az idegenbeli találkozók esetében szintén adott az online jegyvásárlás, itt azonban vannak saját jegyértékesítési rendszerrel dolgozó klubok (pl: FTC, DVSC), ahol eltérhet ennek a menete.

Az online vásárolt bérletek papír alapon nyomtathatók vagy a telefonon keresztül is olvasható a vonalkód. QR kód nem lesz. A papír alapú bérleteket plasztik kártyára is be tudjuk váltani a stadionban a személyes elővételes időpontokban.

Beléptetés, fizető eszközök

A beléptetés során a kedvezményes jegyeket és bérleteket ellenőrzik, így mindenképpen szükséges bemutatni egy születési időt igazoló okmányt (személyi, jogosítvány, útlevél vagy diákigazolvány). Ennek hiányában a biztonsági személyzet megtagadhatja a belépést az érvényes belépő birtokában is.ű

A Széktói Stadion teljes területén és a pénztárakban továbbra is csak készpénzzel lehet vásárolni.

A 2022/2023-as szezon jegy- és bérletárai

Jegy (normál kategóriájú mérkőzések):

Normál: 2.000 forint

Kedvezményes (18 év alatt, 65 év felett): 1.000 forint

Gyermekjegy (6 év alatt): Ingyenes

Jegy (kiemelet kategória: FTC, Újpest, MOL Fehérvár FC, Honvéd):

Normál: 3.000 forint

Kedvezményes (18 év alatt, 65 év felett): 1.500 forint

Gyermekjegy (6 év alatt): Ingyenes

Bérlet (bajnoki és kupa a teljes idényre):

Normál: 25.000 forint

Kedvezményes (18 év alatt, 65 év felett): 15.000 forint

Kapcsolat

A jegy- bérletinformációk kapcsán a +36 20 482 9646-es telefonszámon lehet érdeklődni a szezon során klubunknál.

Az online jegyvásárlás kapcsán kizárólag a jegymester.hu ügyfélszolgálata tud információkkal szolgálni: [email protected]