Az első felvonás, a szombati nap a kispályás focié volt. A környékbeli településekről jött össze a tizennégy csapatos mezőny, akik egész nap szorgalmasan rúgták a labdát, többségében izgalmas, szoros mérkőzéseket vívtak. A döntőt az Urban Optika és az Extra-Casanova vívta – mindkét csapat büntetőkkel abszolválta az elődöntőt, utóbbi győzött 3–1-re.

Vasárnap, a futók napján, a hetedik alkalommal megrendezésre kerülő Bácsbokodi Pünkösdi Futásra közel százan jöttek össze, vagyis lényegében mindenki megjelent a versenyre, aki előre beadta a nevezését. Akárcsak szombaton, vasárnap is már reggel komoly hőség fogadta az érkezőket, de akárcsak a focizni vágyókét, a futók kedvét sem vette el a korai kánikula. Az óvodástoktól a felnőttekig több korosztályban indultak el a futók, és korosztálytól függetlenül minden egyes induló teljesítette is az általa vállalt távot a remek hangulatú versenyen.

Rácz Béla játékvezető volt a legidősebb tagja a mezőnynek, ő is becsülettel végigfutotta a versenyt, sőt megszerezte a harmadik helyet.

Hétfőn a Fölvég-Alvég labdarúgó mérkőzés zárta a háromnapos rendezvényt. Az esti bulizás nem vitt el minden energiát, ugyanis tizenkét-tizenkét fő összejött a falu végéből, hogy eldöntsék, ki a jobb. A résztvevők többsége nagypályás játékos volt. A kezdés előtt rövid tanakodás után eldöntötték, hogy a két 16-os között vállalják a mérkőzést, ötször két méteres kapura, nyolc plusz egyes létszámmal, így aztán három cseréje is volt mindkét félnek. Kovács László polgármester, Bácsbokod polgármestere az Alvég csapatát erősítette – ő egyébként a futásban is kitett magáért, négy kilométerre nevezett, végül aztán nyolc kilométert vállalt és teljesített is. A labdarúgó pályán szórakoztató, jó mérkőzés bontakozott ki, potyogtak a gólok is, mégis kiegyenlített és szoros volt ez a meccs. A félidőben még a Fölvég vezetett 3–1-re, a végére azonban 5–4-re fordított az Alvég.