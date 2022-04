– Nagyon örülök annak, hogy azokat a mérkőzéseket, amelyeket ősszel elveszítettünk, most sorra meg tudjuk nyerni – értékelte csapata teljesítményét Visinka Ede. – Minden elismerésem a játékosoké, hogy hétről hétre ilyen teljesítményt tudnak nyújtani. Ezen a meccsen gyönyörű gólokat rúgtunk. 2–1 állásnál le kellett volna zárnunk a mérkőzést, de nem sikerült. Tudtuk, hogy az Ajka jó csapat, magas játékosai vannak, és most is megmutatták, hogy pontrúgásból veszélyesek. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ezen az estén, öröm focit játszottunk. Remélem, hogy egy lépéssel közelebb kerültünk a bennmaradáshoz. Vannak még mérkőzések, készülünk a további meccsekre, tette házzá a vezetőedző.



– A hazaiak megérdemelten nyerték meg a mérkőzést – véleményezte a találkozót Kis Károly. – A meccsnek voltak olyan pillanatai, amikor visszajöhettünk volna a mérkőzésbe. Nagyon rosszul kezdtünk, mert hamar gólt kaptunk, de utána rendeztük a sorainkat, és sikerült kiegyenlíteni. Ekkor úgy éreztem, hogy ebből még jó eredmény is kialakulhat. Egy óriási hibánk után azonban megint a hazaiak vezettek. Volt még lehetőségünk az egyenlítésre, mert rúgtunk egy kapufát. A második félidőben a játékunk kapura nem volt veszélyes, a hazaiak többször is lekontrázott bennünket, így vereséggel távoztunk Tiszakécskéről.