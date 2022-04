Visinka Ede elmondta még, hogy a keddi edzésen Farkas Norbert megsérült, rá valószínűleg két hétig nem számíthat, a többiek viszont rendben vannak. A Soroksár elleni találkozót úgy értékelte, hogy nagyon nehéz lesz, mert a hazaiak is hasonló jó eredményt produkáltak az idei időszakban, mint a Tiszakécske. Kiélezett, nyílt sisakos mérkőzésre számít, amelynek a kimenetelét lehetetlen megjósolni. Egy biztos, szeretnék elrontani Lipcsei Péternek a születésnapját, a Soroksár vezetőedzője ugyanis a napokban volt ötvenéves.

A hazaiak a találkozó előtt két ponttal előzik meg a Tiszakécskét, egy esetleges vendéggyőzelem esetén helyet cserélnének a tabellán.

A csapatnak a bennmaradás érdekében minden mérkőzés fontos. A vezetőedző már több alkalommal is hangsúlyozta, hogy nem szeretnének visszakerülni oda, ahol hosszú ideig voltak, a tabella utolsó helyére. Éppen ezért keményen beleállnak a meccsbe, mert a Soroksár jó csapat, tele jó focistákkal.

– Mondtam a játékosoknak, hogy minél előbb meg kellene szerezni azokat a pontszámokat, ami bent tart bennünket a másodosztályban. Ezért ezen a mérkőzésen is mindent megteszünk annak érdekében, hogy győztesként hagyjuk el a pályát. A játékosok rendben vannak, tele önbizalommal, a dinamika, motiváltság terén is minden rendben van. Továbbra is éhesek a győzelemre, és remélem, hogy a mérkőzésen is ez jön majd ki – tette hozzá Visinka Ede.