A két gárda őszi összecsapását, amely voltaképpen a bajnokság felvezetése volt, 43–20 arányban nyerte meg hazai pályán a Tisza-parti gárda, és nemcsak a két csapat helyezését, de lehetőségeit, tradícióit tekintve is a sereghajtó hírös városiaknak a pontszerzés tekintetében ezúttal sincsenek vérmes reményeik. Tulajdonképpen legyinteni is lehetne a meccsre, a mindössze négy pontot gyűjtött sereghajtó az európai szinten is sztárcsapatot fogadja, mi más lehetne a végkimenetele egy ilyen összecsapásnak, mint vereség?

Nem lehet azonban legyinteni, és nem is legyint senki sem Kecskeméten, hiszen ez a mérkőzés, a KTE-Piroska Szörp–Pick Szeged találkozó a kézilabda ünnepe lesz.

Ezt bizonyítja már az előzetesen is jelentős érdeklődés. Persze a hírös városban senki nem áltatja magát, az világosan tudható, hogy a vendégek jóvoltából, hiszen bár a KTE-Piroskának van egy hűséges, a csapat mellett a legnagyobb nehézségek közt is kitartó szurkolótábora, a Pick Szeged elleni mérkőzés iránt olyanok is érdeklődnek, akik egyébként nem keményvonalas kézilabda-rajongók.