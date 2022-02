Az előző héten szenzációs győzelmet aratott a Tisza-parti kisváros gárdája a Békéscsaba ellen. Ez nagyon jó hatással volt nem csak a játékosokra, de az egyesület vezetésére is, és a szurkolók is örömmel nyugtázták a három pont megszerzését. Az őszi fordulóban hazai pályán 2–1 arányú vereséget szenvedett a Tiszakécske, ezért és azért is, hogy feljebb kerüljenek a tabellán, fűtötte őket a vágy, hogy megszerezzék a három pontot.