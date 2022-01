– Beszélhetnék az időjárási körülményekről, de az egész országban ilyen idő volt ma, ez mindkét csapatnak nagy nehézségeket jelentett. Inkább arról beszélnék viszont, hogy négy hete erre a mérkőzésre készültünk. A játék helyenként döcögött, de azt gondolom, hogy jól fel tudtunk készülni egy nagyon erős Soroksárra. Érdekes meccs volt, mert eldönthettünk volna akár előbb is, de el is veszíthettük volna. Ahogy ősszel, úgy most is volt szerencsénk, de 2-0-nál nekünk is volt még helyzetünk. Gratulálok a Soroksárnak, mert nehéz dolgunk volt ellenük, ezt a pályát győztesen elhagyni igazi fegyvertény. Gratulálok a csapatomnak, mert ilyen körülmények közt, egy ilyen erőkből álló ellenfelet legyőzni hatalmas siker. Ezúton köszönjük a drukkerek támogatását is – értékelt Szabó István, a KTE vezetőedzője.

Forrás: Nyitray András