Több mint százéves múltja van a birkózásnak Kiskunfélegyházán

A Magyar Birkózók Szövetsége száz éve, 1921-ben alakult meg hivatalosan, de az elődök már korábban aktívan művelték a sportágat. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy az 1908-as londoni olimpián Weisz Richárd megszerezte az első aranyérmet hazánknak, amelyet még 19 követett. A legutóbbit, a huszadikat pont a százéves évfordulóra sikerült begyűjtenie a ceglédi születésű Lőrincz Tamásnak, akinek felesége révén félegyházi kötődése is van. Már a hőskorban is ért el kiskunfélegyházi sportoló nagyszerű sikereket. Világbajnoki címet szerzett 1910-ben dr. Varga Béla, majd Európa legjobbja is lett, sőt 1912-ben a stockholmi olimpián a dobogó harmadik fokára állhatott. Neki köszönhető, hogy meghonosodott Félegyházán a birkózás, amely az elmúlt száz év alatt sikert sikerre halmozott. Besze László edző munkájának eredményeként dr. Réczi László olimpiai bronzérmet és világbajnoki címet is szerzett, számos egyéb siker mellett. Később a férfiak mellett a női birkózás fellegvára is lett a város, Szabó Emese nemzetközi klasszissá érett, Eb-ezüstöt is nyert.