A kecskemétiek két fontos döntetlen értek el az előző két találkozójukon, mind a Berettyóújfaluval, mind a Veszprémmel 2–2-re végeztek. A rangadók után ezúttal egy első ránézésre kötelező győzelemnek ígérkező meccs jön a sorban, ám a Nyírgyulaj jelenlegi 9. helyezése korántsem adhat okot a Koós Károly tanítványainak a megnyugvásra. Az természetesen mindenképpen biztató, hogy a két csapat előző összecsapásán, szeptember végén 4–1-re győzni tudtak a kék oroszlánok a nyírbátori csarnokban, így aztán ezúttal is a három pont megszerzése a cél, és az, hogy a gárda megszilárdítsa a helyét az első osztályú tabella élmezőnyében.

– Az előző két fordulóban nagyon erős ellenfelekkel szemben nagyon fontos pontokat szereztünk, ám ezeknek akkor lesz igazán értéke, ha hétfőn a Nyírgyulajt legyőzzük hazai környezetben – nyilatkozta Koós Károly vezetőedző. – A tabellára tekintve azt lehetne mondani, hogy egyértelműen mi vagyunk az összecsapás esélyesei, ám a Nyírgyulaj már többször megmutatta, hogy képesek meglepetést okozni. A nyírségiek veszélyesek kontrákból, így erre kifejezetten figyelnünk kell. Maximális koncentrációra van tehát szükség a részünkről ahhoz, hogy bezsebeljük a három pontot. Lesznek hiányzóink sérülés és sárga lapos eltiltás miatt is, ugyanakkor a szurkolóinkra most is nagyon számítunk, szeretnék jó és eredményes játékkal megörvendeztetni őket – invitálta a drukkereket a hétfő esti találkozóra a mester.

Borítóképünk illusztráció.