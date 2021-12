A harmadik szett elején fej-fej mellett haladt a két együttes. 10–10-et követően sorozatban szerzett négy pontot a KRC. A vendégek edzője időt is kért. Kecskeméti szerzett pontot, de a folytatásban is több hibát ejtettek. 19–14-nél ismét időt kért Tomanóczy. Megtörték a kecskemétiek ritmusát, Hatvany és Szabó Péter révén feljött 20–17-re az ellenfél. Ekkor Nagy József is magához hívta csapatát. Rendeződtek is a sorok, végül 25–20-ra hozta a szettet a KRC.