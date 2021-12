Fordulást követően Biró került kétszer egymást követően nagy helyzetbe, Spandler viszont védeni tudott. Éledezett a hazai alakulat is, és bizony Rigónak többször kellett bravúrt bemutatnia, hogy egál maradjon az állás. Az iramra nem lehetett továbbra sem panasz, mindkét együttes feltüzelve rohamozott. Az utolsó öt minutumhoz érkezve egyre feszültebb volt a hangulat a pályán, és ez pontatlanságokban is megmutatkozott. Egy perccel a lefújás előtt Koós Károly kért időt, majd utána Fehér Zsolt is magához rendelte fiait. Gól viszont már nem esett, így egy-egy egységgel gazdagodtak a felek.