– Nagyon értékes pontot szereztünk idegenbe. A Szolnok is ment a győzelemért, meg mi is, de gólt egyik csapat sem tudott ezúttal szerezni. Nehéz talajú pályán, főleg küzdelmes játék folyt, de azt gondolom, hogy a csapatom ebből a mérkőzésből most kihozta a maximumot. Gratulálok a játékosaimnak – értékelt a Tiszakécskei LC vezetőedzője, Visinka Ede.