Tóth Péter Lóránt versvándor, kunszentmiklósi tanár, Radnóti-díjas versmondó Radnóti Miklós életének utolsó hónapjait mutatta be a kecskeméti fiataloknak, méghozzá költemények segítségével.

Tóth Péter Lóránt tartott rendhagyó irodalomórát a kecskeméti fiataloknak

Fotó: Lizik-Varga Katalin

Tóth Péter Lóránt 2010 óta több tízezer anyaországi és határon túli magyarnak tolmácsolta többek között József Attila, Radnóti Miklós, Arany János, és Petőfi Sándor verseit Kassától Zágrábig, Beregszásztól Újvidékig, Csíkszeredától Budapestig, Szentpétervártól Torontóig, Párizstól Szarajevóig iskolákban, színházakban, művelődési házakban, múzeumokban, templomokban. A Radnótiról szóló előadást a művész eddig több mint félezer helyszínen mutatta be, április 10-én a magyar költészet napja előtti délelőttön pedig a kecskeméti közönség is megtekinthette.

Az előadás Kőszegi Ábel Töredék című, Radnóti utolsó hónapjait bemutató krónikájára épült, de elhangoztak benne a Bori notesz versei és más Radnóti költemények is. A diákok a rendhagyó irodalom órán megismerhették Radnóti Miklós utolsó hónapjainak krónikáját.

A mai világban fontos azt a fajta élet- és hazaszeretetet, amit Radnóti személyisége és versei is tükröznek, eljuttatni a fiatalokhoz , de az idősebb generációkhoz is – vallja Tóth Péter Lóránt. Mint mondta, fontosnak tartja, hogy előadásai ne csak a múltról szóljanak, hanem megszólítsák a jelenben élőket, sőt a jövőbe is tekintsenek.