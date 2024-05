Kertész Chanel a játék kapcsán elmondta: már több alkalma lehetett volna, hogy szerepeljen tévés vetélkedőben, de ez volt az első, amire igent is mondott.

Kertész Chanelnek ez volt az első tévés szereplése, fantasztikus élményekkel távozott a stúdióból.

Forrás: TV2

A Zsákbamacska formátuma, a szerencsén alapuló győzelem és természetesen a műsorvezetők – Marics Peti és Pető Brúnó – személye nagyon motiváló volt számára. Örül, hogy játszhatott és természetesen a nyereménynek is lesz helye. A vidám játék során végül 600 ezer forintot nyert, melyet két kislányára költ majd. Egy balatoni nyaralásban gondolkozik.

Chanel a játékban ördögmaskarát öltött magára. A nagyobb kislánya révén az ördögjelmez megmaradt az ovis halloweeni partiról, így nem is volt kérdéses, hogy minek öltözzön be. A forgatáson nagyon jól érezte magát, nem gondolta volna, hogy ennyire kedves lesz minden stábtag. Játékosként minden pillanatát élvezte az ott töltött óráknak, a nyeremény mindehhez jött pluszként. Elhatározta, ha úgy adódik, más játékban is próbára teszi majd magát.

Végül elárulta: csak a szűk család tudott arról, hogy játszott a Zsákbamacskában, a nagyobbik lánya pedig alig várta, hogy láthassa édesanyját a tévében.