Amint mondta, ha az olvasó elolvassa a könyvet, akkor elérheti, hogy türelmes és következetes szülő legyen, ami sok más szülőnek is a vágya. Teljesülhet az a cél is, hogy a gyermekek ezáltal kiegyensúlyozott, sikeres emberek, személyiségük megőrzése mellett is együttműködők legyenek.