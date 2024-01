Bäck Manci kevéssé ismert magyar fotográfus, fotóművész, a magyar – és azon belül a szegedi – fotográfia egyik kiemelkedő alakja. Juhász Gyula révén értelmiségi körökben is ismert volt, számos hírességről készített portrét.

A Magyar Fotográfiai Múzeumban március 23-áig látható kiállítást Baki Péter múzeumigazgató nyitotta meg, köszöntőt mondott Prof. dr. Gömör Béla, a Bäck Manci fotóhagyatékának korábbi tulajdonosa.

Baki Péter elmondta: úgy véli a művészemberek hagyatékának közgyűjteményekben lenne a helye, de vannak kivételes esetek. Bäck Manci esetében is régi fotográfiái magánemberhez kerültek, dr. Gömör Bélához. Ő nemcsak őrizte és kiállításokon a közönség elé tárta, de kutatta életét is. 2023-ban pedig a Magyar Fotográfiai Múzeumhoz kerültek a fotográfiák. Ennek egy szeletét mutatják be most a tárlaton.

Prof. dr. Gömör Béla beszédében felidézte, hogyan jutott hozzá a hagyatékhoz, illetve a fotóművésznő életéről is szólt. Elárulta: még őt is fényképezte gyermekkorában, mint ahogyan sok szegedi családot.

A falon olvasható életrajzból sok mindent megtudhatunk a neves fotográfusról

Bäck Margit 1891. december 25-én született a Felvidéken, Vágvecsén, ahonnan valószínűleg 1901-ben költözött családjával Szegedre, és a népiskola elvégzése után a szegedi Nőipariskolában folytatta tanulmányait. A család szegedi megélhetését édesapja trafikja és dohányárú kereskedése biztosította. Bár a fotográfus a Margit nevet kapta születésekor, a hivatalos iratok kivételével a Manci nevet használta. Életének nem minden szakasza dokumentált, de nagy valószínűséggel 1910-11. körül készíthette első képeit Bécsben, ahol 1913-ig több helyen tanult fotográfiát, feltehetőleg Dora Kallmus műtermében is. A szakmai pályafutásának e meghatározó szakasza után 1915-ben Szegeden nyitott műtermet, melyről a Szegedi Napló 1915. április 18-i száma számolt be. A cikk megemlíti a műterem finom ízlésű berendezéseit, amit a fotográfus Bécsből rendelt, de kitér az alkotói folyamatokra is.

A három évtizedig működő Kölcsey utcai műteremben olyan művészek álltak a kamerája elé, mint Erdei Ferenc, Mezey Mária, Zádor Anna vagy Juhász Gyula, aki versben is megörökítette a fotográfust. Bäck Manci a következő évtizedekben is kapcsolatban maradt a haladó értelmiségi körökkel, így ismerkedett meg Moholy-Nagy Lászlóval is, akinek szívességből reprodukciókat fényképezett.