Mint arról korábban beszámoltunk, a meghívást elfogadó mesterek szerte az országból örömmel csatlakoztak. Egyetlen kérése volt a rendezőknek: a legszebb alkotásaikat hozzák el, és mutassák be a keceli virágkiállításra látogatóknak. Mivel az előző három évben nem rendeztek ilyen tárlatot, így ez alatt az idő alatt nagyon sok olyan kerámia készült, amelyek közül a legszebbeket választották ki a fazekasok, amelyeket bemutattak. Amikor a látogató körbejárja a kiállítást, azonnal elfogja az érzés: ebből a szép tárlatból haza kellene vinni – a fotókon kívül – valami kézzelfoghatót is. Erre is lehetőség nyílt, hiszen a mesterek egyben kisebb-nagyobb kerámiákat is árultak a keceli művelődési ház csarnokában.