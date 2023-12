Ha december első hétvégéje, akkor Kecelre érdemes ellátogatni. Az advent első hetében nyílik meg ugyanis az a virágkiállítás, amely minden évben ezreket csalogat a kunsági kisvárosba. A rendezvény sajátossága, hogy a helyiek egy programsorozatot építenek a virágkiállításra. Így például ma kimonó bemutató és vadász kiállítás is nyílt a rendezvény helyszínén.

Ahogy az elmúlt évtizedekben így most is a sportcsarnok és a mellette lévő művelődési ház ad helyszínt a programoknak. A megnyitón Haszilló Ferenc köszöntötte a vendégeket a virágkiállítás helyszínén.

Haszilló Ferenc, Kecel polgármestere

Fotó: Pozsgai Ákos

Kecel polgármestere hangsúlyozta: legutóbb a covid járvány előtt tartottak virág ünnepélyt. Három év kimaradt, most azonban nagyon sokan jelezték, hogy jönnének a három napos rendezvényre. A tematikát a nemzetek virágai és a Petőfi emlékév tiszteletére a költő emlékezete adta. A kiállítók ezeket a szempontokat figyelembe véve készítették el bemutatóikat. Hangsúlyozta, hogy most hatodik alkalommal rendeztek kiskert berendező versenyt. A gyerekeknek szóló kiskertépítő pályázat is ehhez a tematikához kapcsolódik, és a virágkiállítók is igyekeznek e köré illeszteni standjaikat.

Kísérő programként kimonó-kiállítást nyitottak péntek délelőtt. Szombaton délelőtt érkezik a Petőfit megszemélyesítő Bánföldi Szilárd színművész, akivel szinte egész nap találkozhatnak a látogatók. Szombaton délután 15 órakor nyílik az országos fazekas kiállítás is, amely 28 alkotó ünnepe és egyben vásár is. Másnap korhű öltözetben Balatonfüredről a Reformkori Hagyományőrzők Társasága látogat a kiállításra. A rendezvényhez programokkal csatlakozik a múzeum, a tűzoltóság, valamint nyitva tart a Pintér Haditechnikai Park is.