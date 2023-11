A KÁMME Alapítvány fotópályázatot hirdetett 2019 nyarán határon túli magyar fotósok számára, összesen négy kategóriában lehetett nevezni. A tárlat anyagát a fotópályázatra érkezett közel száz pályaműből válogatta össze a Józsa Judit által vezetett szakmai zsűri. A díjnyertes fényképek döntő többsége a 2020-as csíksomlyói búcsút, Ferenc pápa erdélyi látogatását és ehhez kapcsolódóan a székelyföldi, erdélyi keresztény emlékeket mutatja be.

Megható pillanatfelvételek, a vallás egyedi, személyes megélésének momentumai és több százéves tárgyi emlékei ragadták meg az amatőr és hivatásos fotósok lencséjét. A közel 30 műalkotás segítségével azonban nemcsak Erdély, de az egész Kárpát-medence szakrális emlékhelyei is virtuálisan bejárhatják a kiállítás látogatói. A kiállítást láthatták már az érdeklődők Budapesten, Debrecenben, Nyíregyházán, Nagykárolyban, Beregszászon, Békésen is és Magyarkanizsán is.

Bese Gergő dunavecsei plébános haza érkezett Jánoshalmára, ahol néhány éve káplánként szolgált, a kiállítás megnyitóján egy régi kedvelt csíksomlyói Mária-énekkel köszöntötte a jánoshalmiakat. – Ami Franciaországnak Lourdes, Portugáliának Fátima, Olaszországnak Loreto, Ausztriának Mariazell, Bajorországnak Altötting, Lengyelországnak Czestochowa Szlovákiának Sasvár, az nekünk magyaroknak, mondhatjuk, hogy Csíksomlyó, Mátraverebély-Szentkút, Máriapócs, vagy Máriabesnyő – hangsúlyozta az atya, aki szerint a kiállított képek nem feltétlen jelentik mindenkinek ugyanazt.

– A művész engedi, hogy mást és mást lássanak a különböző életkorú és életkörülmények között lévő látogatók.

Mert mást mond a kép a fiatalnak és az idősnek, az egyedülállónak és a családosnak, mást üzen a hívőnek és a nem hívőnek, a konzervatívan gondolkodónak vagy a liberálisnak. Mást üzen egy magyarnak vagy egy távoli országból érkezőnek – fogalmazott. Hozzátette: „a felsorolt nemzeti szent helyek azonban olyan lelki fellegvárak, amelyek minden keresztény alapokon álló nemzet számára az újrakezdésnek, az élet tiszta forrását jelenti, amely szent helyek gazdagítják történelmüket és népüket.”