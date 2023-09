Az adományozók részéről Varga József szólt röviden a jelenlévőkhöz felidézve, hogy születése után ebben a városban keresztelték meg, itt volt elsőáldozó is és itt is bérmálkozott, elemi iskoláit is itt végezte. Egészen 24 éves koráig élt Jánoshalmán és elmondása szerint ma is ezer szállal kötődik a városhoz.

– Szüleimtől és ennek a városnak a dolgos népétől kaptam olyan erős útravalót, mely mindenkor és mindenhol meghatározta a későbbi életemet. A sors sokfelé elszólított, de sohasem felejtettem hálásnak lenni szülővárosomnak – fogalmazott Varga József. Elmondta, hogy 2008-ban jött a felismerés benne, amikor a templom körüli szoborparkban felállították a Krisztus-szobrot, hogy a templom másik, még üres oldalára is kívánkozik egy szobor. Azóta gyakran járt erre és foglalkoztatta a gondolat, majd Kalmár Katalinnal közösen határozták el, hogy adakozni fognak a városnak. Idén februárban keresték meg együtt a szoborállítás gondolatával az önkormányzatot és a helyi katolikus egyházközséget, hogy egy Szűzanya-szobrot szeretnének felállítani a templom mellett, amihez mindkét helyről megkapták a hozzájárulást.

– Sajnos Magyarországon nem találtunk tömör fehér márványból élő nagyságban faragásra vállalkozót, csak Portugáliában vállalták és faragták meg a Szűzanyát ábrázoló szobrot. Ez bizony sokáig tartott, a tengeri és a szárazföldi szállítás is körülményes volt, de sikerült – osztotta meg a szoborállítás részleteit Varga József, aki elmondta azt is, hogy a szobor 180 centiméter magas, a talapzattal együtt 10 mázsa, valamint a teljes alkotás a gránitkő lépcsővel együtt 290 centiméter magas.

– A Segítő Szűzanya formát választottuk, hisszük, hogy a felszentelt segítő Szűzanya gondoskodik, és testi, lelki megnyugvást is hoz majd a híveknek hitük gyakorlásakor – tette hozzá Varga József, aki adományozó-társával, Kalmár Katalinnal közösen leplezte le Jánoshalma új köztéri szobrát.