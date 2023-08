A közel 500 oldalas könyv alapmunka lesz minden dunapataji történeti kutatáshoz a szakembereknek, de a történelem iránt érdeklődő nagyközönség is bőven találhat majd benne érdekességeket Pataj múltjáról. A kötet 254 dokumentumot közöl időrendben – ebből 59 feudális kori –, melyek megmutatják a helyiek évszázadokon átívelő gondjait, bajait, örömeit és életüket, kiolvasható belőlük a település változása és fejlődése. Hogyan indult újra az élet a török kiűzése után a hódoltság után éledő mezővárosban. Sok esetben Magyarország történelmének hullámai gyűrűződnek be és tükröződnek ezekben a dokumentumokban: az 1848/49-es szabadságharc mozzanatai, a szomorú emlékű 1919-es események, majd végül a II. világháború és következményei.

„Hisszük, hogy múltunk jobb megismerése által a jelenben is jobban tudjuk végezni munkánkat a jövő érdekében. Bízom benne, hogy aki ezt a dokumentum-gyűjteményt a kezébe veszi, közelebb kerül Dunapataj történelméhez és ezzel együtt nem csak a múltunkhoz, hanem egy kicsit hozzánk is. Hiszen ebből a múltból nőttünk ki mi is: mint megnyesett faágból az új hajtás” – e gondolatokkal ajánlja a művet Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere a könyv előszavában.

Fotó: Beküldött fotó

A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programja keretében négyszázezer forinttal támogatta. A kötet fő támogatója közel egymillió forint összeggel Dunapataj Nagyközség Önkormányzata. A dokumentumkötet megjelenését ugyancsak támogatta a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára, továbbá a Pataji Múzeum. A könyv képanyagát Schill Tamás Péter néprajzos-muzeológus szerkesztette. E könyv ritkaságnak számít a helytörténeti könyvek között, a vármegyében, de akár az egész dél-alföldi régióban is egyedülálló a nagyközségi történeti munkák között.