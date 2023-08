A fesztivál zenei kínálata az előző évekhez képest is rendkívül színes, van minden, ami a táncolható tradicionális dzsesszbe belefér: ragtime, blues, New Orleans-i jazz, dixieland, hot jazz, swing, boogie, sőt egy kis bossa nova és rockabilly is.

A gazdag programkínálat keretében 40 óra zene vár az érdeklődőkre, és a látogatók kipróbálhatják a swingtáncot, lesz veteránjármű-bemutató, futóverseny, zenés váltófutás, családi kerékpárosváltó, kvíztájfutás, foci- és strandröplabdakupa, sárkányhajózás, labirintuspálya, Decathlon Sportpark, társasjáték sátor, kezes-lábas játszóház, arcfestés, de célbarúgó- és kosárdobóverseny is, valamint a nyitónapon a már-már hagyományos ordibálóverseny.

A rendezvénysorozat legnagyobb kuriózumai közé tartozik a barcelonai Sant Andreu Jazz Bandet − akiket négy évig próbáltak megnyerni a szervezők a fellépésre − , a római Emanuele Ursot, a holland Tijn Trommelen Quartett, a cseh Swing Kong Dance Orchestra és a berlini Jungle Jazz Band. A hazai zenekarok közül a házigazda Bohém Ragtime Jazz Band mellett jön a dél-amerikai zenét játszó Cafuné, de fellép a Tom White & the Mad Circus és számos más formáció is.