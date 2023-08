Az alkotásokat Fazekas Tiborné Anikó ajánlotta a közönség figyelmébe. – Teljesen hétköznapi életet éltem a munkám, az iskola, családom, két gyermekem nevelésével. Ekkor találtam rá egy festő körre, ahol kaptam alapokat, útmutatást, barátságot. A mai napig a Piktor tanoda padjait „koptatom”, immár Budapesten. A tanodában kerültem kapcsolatba az akvarellel, és az IWS Hungary Aquarelle Academy szervezésében, Szikszai Sándor festőművész vezetésével elvégeztem egy kurzust, s azóta is járok hozzá közös festésekre. Azóta már voltam Csörgő Tamás tanítványa is alakrajzból. Próbálom magam fejleszteni, keresem a tanulási lehetőségeket – vallott magáról az alkotó.

Pappné Bernáth Judit festményei változatosak. Női festőként gyakran kerül a papírra, vászonra virág. Van amikor napokig csak virágokat fest, rajzol. Nagyon szereti megjeleníteni a házak, utcarészletek, épületek sokszínűségét, monumentalitását, néha egyszerűségét, ahogy a napfény átöleli őket.

– Kedves hobbim az utazás, melyek során gyakran készítek útinaplót rajzfüzetekbe. Ezek őrzik az ottani pillanatokat, élményeket. Volt, hogy azért utaztam el valahova, mert fotóról már megfestettem a helyet, s élőben is szerettem volna látni. Kunszentmiklósi festőtársaimmal helyben volt közös kiállításunk 2021-ben, de több alkalommal mutattam be festményeimet Budapesten. Kunszentmiklóson önálló kiállításom 2023 tavaszán volt. Vallom, hogy mi magunk tudunk tenni azért, hogy a világ körülöttünk „kisimuljon”, hiszen a rendszert mi, emberek alkotjuk. S ezáltal élhetőbbé válik saját életünk, lakókörnyezetünk, hazánk is. A festésben leltem meg ezt a rendszert, az örömet, a nyugalmat. Általa tudok már jobban kapcsolódni a természethez, emberekhez, tárgyakhoz. Képeimben tükröződik a szemem. Minden képem egy-egy hangulat, érzés, derű, önmagam – fogalmazott Pappné Bernáth Judit.

A kiállítás megnyitóján a művészeti élményt két előadó, Papp Hanga és Kohan Dóra Boróka gazdagította.