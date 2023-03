A nagy hagyományokkal rendelkező, gyermekek és szülők körében is népszerű találkozóra a helyi intézmények 18 nagycsoportos óvodása jelentkezett, hogy elvarázsolják a zsűrit meséikkel. Ludányiné Körtvélyesi Gyöngyike intézményvezető-helyettes köszöntőjében a találkozó fontosságáról szólt és mások mellett köszöntötte Butka Gábornét, a Micimackó Nap megálmodóját. Hangsúlyozta, hogy az esemény nem verseny, hanem találkozó, ezért végső sorrendet sem állítanak fel a bátor mesemondók között. Az intézményvezető-helyettes a mesék fejlődésre gyakorolt pozitív hatásairól is szólt. – A mesék elengedhetetlenek az érzelmi fejlődés szempontjából, hiszen szimbolikus értelemben saját fejlődésünket, kihívásainkat mutatják be. Továbbá azt sugallják a gyermeknek, hogy ők is képesek lesznek önállóan élni, problémákat megoldani a való világban – fogalmazott.